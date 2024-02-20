Княгиня Ольга или Тихановская? Рунет о Юлии Навальной в политике

Первый большой поворот после гибели Алексея Навального в колонии – его вдова Юлия зарегистрировалась в X и выпустила видеообращение, в котором пообещала продолжить дело мужа.

Анна Наринская:

Какая же Юлия крутая.

Как важно, что она такая и она есть.

Как бы все ни обернулось

Владимир Гуриев:

мое отношение к российской оппозиции, честно говоря, за эти дни не изменилось, но другой у нас нет, новая кленовая может появиться только из старой, а мы со своей стороны можем хотя бы не замалчивать то, что они делают – в каком-то смысле и наша критика, и наше одобрение им полезны хотя бы тем, что напоминают другим людям об их существовании. понятно, что те, кто живет в рф, могут довольно сильно подставиться, всего лишь упоминая их имена, но для меня это означает, что те, кто не живет в рф и, как следствие, находится в относительной безопасности, должны это делать немножко чаще.

в любом случае, сегодня критиковать не хочется. посмотрите обращение юлии навальной, это как минимум сильный исторический и человеческий документ. при этом ее обращения нет не только в топ-15 яндекс-новостей, его в новостях нет вообще, если не считать один казахстанский ресурс, который не зачистили, судя по всему, просто по недосмотру. коммерсант, рбк и ведомости это событие тоже не заметили. главная новость сегодня в том, что активисты стопхама получили шесть лет за драку со спецназом.

Николай Кононов:

Абсолютно богическое видео Юлии Навальной, помимо риторических и идейных достоинств, даёт новый взгляд на происходящее.

Мужчина идёт на смертельный риск, приносит себя в жертву, и случившееся наделяет женщину дополнительной силой и правдой (легитимностью).

Так Навальный – думал он об этом или нет – придал колоссальное ускорение подрыву патриархата в России. Который, конечно, попадает в резонанс с глобальной борьбой.

Если учесть, что мир до точки кипения во многом довели вцепившиеся во власть деды и мужская гендерная социализация (поведение, форма мышления и т.д), – подрыв патриархата это рычаг, та точка, приложение силы к которой может перевернуть многое.

Борис Акунин:

После трех дней мрака получаю регулярные инъекции позитива – каждый час заглядываю на страничку YouTube c обращением Юлии Навальной. Через час было 80 тыс просмотров. Через 2 часа – 540 тысяч. Через три часа – больше полутора миллионов.

Путин думал: нет человека – нет проблемы. Обычное заблуждение душегубов всех исторических эпох.

Яна Троянова:

Юлия Навальная, я с тобой!

Мы вместе превратим нашу страну в прекрасную Россию будущего.

Если мы хотим жить счастливо, радостно и свободно – мы не должны сдаваться, мы должны бороться за свою страну!

Егор Ершов:

В общем, Навальная совершенно однозначно метит в тихановские.

Причём с учётом того, что внешность и темперамент у неё хорошие и с учётом того, какого кринжа после 24.02.2022 наговорили многие другие, в то время как Юля молчала или почти молчала из этого даже может что-то получиться.

Олег Пшеничный:

У Юлии Навальной ноль отрицательного рейтинга, ноль старых противоречий с потенциальными союзниками и партнерами, огромный моральный авторитет, узнаваемый во всем мире образ, имя, ум, совесть и красота. И просто человеческое сочувствие и симпатия всех вокруг, кроме мидий и рептилий. Что из этого может получиться, вот вопрос.

Алексей Наумов:

Сейчас на Западе нет человека, который будет помимо прочего регулярно доносить до политиков из США и ЕС весьма простую мысль.

Россияне сегодня:

1) Не могут пользоваться своими Visa и MasterCard за рубежом;

2) Испытывают сложности с получением шенгенских виз и въездом на территорию ЕС;

3) Лишены возможности летать в ЕС российскими и зарубежными авиалиниями для простых пассажиров;

4) Вынуждены рисковать здоровьем и жизнями из-за запрета на импорт деталей к обычным пассажирским(!) бортам;

5) Не могут без проблем отправлять деньги родственникам или себе за рубеж, а также покупать наличные доллары и евро;

6) Не могут открывать банковские счета в ЕС и испытывают сложности в ряде других юрисдикций.

Ни одно из этих обстоятельств не только не выполняет главной роли санкций – вынуждать санкционированное лицо изменить поведение – но и наоборот, активно вредит простым россиянам.

Если Юлия изберет целью своей лоббистской деятельности помощь нашим гражданам и решение их проблем – это может быть полезным. Если ее работа сведется к поддержке Украины и увязыванию в один блок помощь ВСУ и борьбу с коррупцией, никакого будущего у этого не будет.

Александр Невзоров:

Юлия Навальная держится прекрасно. Без "вдовьих штучек" и кривого пафоса.

Уверенно отодвинув самого Каца -она сообщила, о том, что берется продолжать дело Навального и найдет дорогу к "свободе и счастью россии".

Однако, не хотелось бы, чтобы Юлия нашла ее там же, где Навальный.

Но никакой другой "свободы", кроме, как в морге, россия, своим гражданам,увы, предложить не может.

Так уж повелось, что "Свобода" и "россия" – вещи несовместные.

Дмитрий Колезев:

Очень хорошо, что Юлия Навальная приняла смелое и сложное решение продолжить дело своего мужа. Огонек надежды снова разгорается. Но, я думаю, недостаточно просто заменить Навального на Навальную в своей системе координат. Всем надо политически взрослеть, расти, помогать друг другу и помогать Юлии продолжать дело Алексея.

Отмахнуться от будущего России невозможно даже тем, кто уехал. Посмотрите, что происходит в мире: путинский и аналогичные режимы становятся все сильнее, а демократии переживают кризис. Украина уже стала жертвой, и чем бы ни завершилась эта война, мир явно не становится безопаснее. Это зло может прийти в любую страну – не обязательно в виде солдат и танков, у него есть и другие воплощения. С этим злом необходимо бороться.

Денис Греков:

Юлия Навальная очень крута. Я давно замечал в ней большого политика, даже раз писал про это. Чем-то она мне напомнила Эву Перон.

Мне даже показалось, что она как политик была бы сильнее, чем её муж Но я очень бы хотел, конечно, чтобы у неё не появилось повода заниматься политикой. Однако повод появился.

Анна Берсенева:

У Юлии Навальной нет ни снисходительности к человеческим слабостям, ни великодушия, которые были органичными чертами Алексея Навального. Нет у нее и его обаяния, его улыбки. Она жесткий человек, это всегда было видно, а сейчас она охвачена горем и яростью. И это правильно. По отношению к кому быть сейчас снисходительным и великодушным? К убийцам Алексея? К поддерживаюшему убийц большинству населения? Обойдутся. Прежде чем стать прекрасной Россией будущего, отвратительная Россия настоящего должна осознать, какое преступление совершила. Развязав неописуемой жестокости войну против Украины. Уничтожая лучших своих граждан за то, что они лучшие и хотели, как Алексей Навальный, лучшего будущего для нее же. Какое осознание, вы о чем! У подавляющего большинства населения нет даже мысли об этом. И настоящее вполне его устраивает, разве что цены на колбасу хотелось бы снизить.

Но подавленное меньшинство российских граждан – это миллионы порядочных людей. Невозможно и постыдно делать вид, что его нет и что оно ничего не значит. Эти люди есть, и они не могут молчать, не могут не следовать требованиям своей совести и разума. Вот это и надо – не питая прекраснодушных иллюзий, делать каждому то, что он сознает своим долгом порядочного человека. Неизвестно, будет ли Россия свободной – она слишком разрушительно понимает свободу. Неизвестно, будет ли она счастливой – слишком много наделала зла и слишком большое усилие покаяния необходимо для его искупления. Но ничего другого не остается – только стремиться, чтобы страна изменилась. Только жить, прикладывая личную силу каждого к общему усилию добра. И будь что будет.

Спасибо Юлии Навальной за то, что готова придать общую форму миллионам этих личных устремлений. Надо ее поддержать.

Аббас Галлямов:

В отношении подавляющего большинства политиков у людей есть подспудное подозрение в том, что их истинная мотивация отличается от декларируемой. Особенно это касается страны, с таким коррумпированным и лживым политическим классом как Россия.

У Юлии Навальной этой проблемы не будет. Её мотивация предельно проста и понятна, она абсолютно социально одобряема. Юлия просто поднялся знамя, выпавшее из рук её убитого мужа. У неё, собственно, и выбора-то не было.

В силу вышесказанного Кремлю будет очень трудно дискредитировать Юлию. Трудно будет приписать ей какие-то корыстные мотивы. Он, конечно, будет стараться, но зря. На самом деле на Юлию сейчас будет работать весть тот кремлевский пафос по поводу традиционных семейных ценностей, которым тот пробавлялся все эти годы. Строго говоря, то, что делает сейчас Юлия, – это и есть апофеоз традиционных семейных ценностей.

Прокремлёвские комментаторы, конечно, исходят ядом.

Илья Ремесло:

Что хочу сказать по обращению Юлии Навальной. Без лишнего морализаторства, чисто с позиции "взлетит – не взлетит".

Конечно, не взлетит. Оппоненты ничего не забыли и ничему не научились. Все ненастоящее, слишком наиграно и отрепетировано, как в дешевом голливудском фильме. Сделано четко по клише "Тихановская" (которую уже кстати ненавидит большинство беглых змагаров). То есть за основу взят изначально неудачный проект.

Мария Сергеева:

Посмотрела обращение Юлии Навальной. Глазами политтехнолога, угу.

Сразу обращает внимание на то, насколько профессионально снято. Правильный макияж с бежевыми тенями, но без туши (если так накрасить любую девушку, лицо будет выглядеть заплаканным или болезненным). Идеальные интонации профессионально поставленного голоса. Я так в кадре не смогу, хотя опыт публичных выступлений есть. И большинство из вас не сможет, включая, скажем, многих депутатов Госдумы. И не бывает в жизни такого таланта, чтоб сразу непубличный всегда молчащий в кадре человек вдруг взял и заговорил такими хорошо поставленными интонациями, с такой игрой голоса – тут чуть в слёзы, тут добавить стальных нот, тут нежности и горя. Только в сериалах Нетфликса с профессиональными актерами такое случается, не в жизни. Такому нужно минимум год тренироваться – актерское мастерство, техника речи, мимика и жесты, поведение в кадре.

Значит, тренировалась. Заранее.

Опять моя любимая Нетфликс-политика, логика сериалов, как будто мы в "Карточном домике". Героиня встречает известие о смерти мужа на мировой конференции по безопасности, уже через час даёт пресс-конференцию перед всеми крупнейшими сми, после чего обходит известных женщин-политиков (Урсула, Тихановская), заручаясь поддержкой. На третий день героиня решает подхватить знамя борьбы и записывает видео с классическим из маркетинга прогревом аудитории: "мы знаем, что произошло и скоро вам расскажем, а пока вот вам сайт против Путина, следите за анонсами". Тут же – ссылки на свежепоявившиеся соцсети героини.

Обратите внимание на эту растерянность одной стороны, которая даже толком не может релиз о причинах смерти выдать, пока это всё читается как "а хрен его знает, разбираемся", и собранность другой стороны – уже готовы аккаунты в соцсетях, сайт, проект, версии, выступления, план действий и новая главная героиня – мать и жена, у которой отняли любовь всей жизни, безупречная дамзель ин дистресс. Мне кажется, эта неестественная глянцевость их и подводит. На подростков сработает, на взрослых уже нет.

Сергей Марков:

Понятно, что курирующие её американские или британские спецслужбы хотят сделать из неё Жанну Д'Арк. Но вероятно получится вторая Тихановская или этот, венесуэльский, как его? Забыли уже все, да не ни к чему вспоминать. А, Гуайдо.

И судя по всему, Юлия любит гламур и аплодисменты. Поэтому по этому пути она и пойдёт. Но ей ещё и деньги же на детей надо зарабатывать. Поэтому мы с пониманием к её положению. Но контракт со спецслужбами США и Британии уже погубил её мужа, поэтому ей надо бы осторожнее, – спецслужбы США и Британии сейчас очень жестокие. Наш совет ей – сбежать куда нибудь в тихое место. Типа от ЦРУ в Европарламент или в Совет Европы. От джеймсбондов к политическим импотентам. Главное для Юлии – уйти из лап ЦРУ и МИ6.

Но, конечно, и у многих вполне доброжелательных наблюдателей есть чувство, что всё не так просто.

Димитрий Саввин:

При всем уважении к Юлии Навальной, при всем уважении к её горю – монархический принцип наследования лидерства в как бы демократической оппозиции выглядит ОЧЕНЬ странно.

Это реально Третий мир.

Впрочем, других вариантов тут и быть не могло...

Дарья Серенко:

Чем больше люди сейчас будут обожествлять и иконизировать Юлию, тем сильнее они же будут её хаять в случае, если какое-то действие покажется им ошибочным или неэффективным. Тогда-то и полезет наружу весь сексизм ожиданий – от неё всегда будут требовать больше и больше противоречивых вещей, потому что она женщина.

Сейчас есть возможность это отловить и остановить себя. Понятно, что от горя хочется немедленно создать новую мифологию, но сравнения про княгиню Ольгу – это кринж

Фёдор Крашенинников:

Уже несколько медиа задали мне вопрос: может ли Юлия стать лидером оппозиции? На что я отвечаю: спрашивать надо не меня, а всех тех, кто метил на этот пост сам и кто годами рассказывал, что команда Навального растеряла его политический капитал

Иван Преображенский:

Комментировать это содержательно пока не представляется возможным. В любом случае, могу сказать, что соавнивать Юлию Навальную со Светланой Тихановской точно некорректно.

Константин Калачёв:

Мне вчера тоже с этой темой звонили.

В ожидании, что скажу про нулевые шансы.

Ответил вопросом на вопрос: Что тогдашние эксперты сказали бы в 1913-м или 1916-м году про шансы Ленина, Керенского, Врангеля или Махно?

Стресс-тестирование системе как правило устраивают сами власти, они же обычно запускают "черных лебедей".

Любые исторические события могут быть результатом чьей-то ошибки, поворота не туда, случайности.

Соотношение исторических случайностей и закономерностей не взвесить на весах – они вступают в сложную химическую реакцию.

Объяснения случившегося историки находят уже потом.

Сейчас система устойчива, а значит несистемная оппозиция лишена перспектив.

Кажется, что эта система может воспроизводиться до бесконечности.

Однако, как писал В.О. Ключевский: "История – не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но только наказывает за незнание уроков".