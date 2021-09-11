Когда прилетит «Черный лебедь» в путинскую Россию? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Путин, Кремль и выборы в Госдуму глазами российских политологов, участников Международного экономического форума в Карпачах (Польша)



Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политиками Владимиром Миловым и Геннадием Гудковым, с доктором юридических наук, профессором Еленой Лукьяновой, с политологом Дэвидом Саттером, капитаном первого ранга в отставке ВМС США Гари Табахом и IT-специалистом, исполнительным директором «Общества защиты интернета» Михаилом Климаревым.