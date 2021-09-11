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Когда прилетит «Черный лебедь» в путинскую Россию? | Грани времени с Мумином Шакировым

Когда прилетит «Черный лебедь» в путинскую Россию? | Грани времени с Мумином Шакировым
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Когда прилетит «Черный лебедь» в путинскую Россию? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Какими могут быть «Черные лебеди» после выборов в Госдуму • Роскомнадзор ломает интернет: блокирует, тренируется отключать и требует убрать ссылки на сайт «Умного голосования» • 20 лет терактам в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании. Породит ли Афганистан нового Бен Ладена?

• Какими могут быть «Черные лебеди» после выборов в Госдуму: в виде массовых протестов против итогов голосования, очередных пакет санкций — как следствие непризнания легитимности выборов со стороны «коллективного Запада» или бытовой конфликт, грозящий перерасти в гражданское противостояние
• Роскомнадзор ломает интернет: заблокировал сайт стратегии "Умное голосование", запущенный командой Алексея Навального, тренируется отключать DNS-серверы и пишет письма в Google и Apple с требованием удалить приложение оппозиционного политика, узника Владимирской колонии
• 20 лет терактам в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании. Трагедия 11 сентября – новая точка отсчета, которая изменила не только Америку, но и весь остальной мир. Породит ли Афганистан нового Бен Ладена на карте радикального исламского мира?
• Путин, Кремль и выборы в Госдуму глазами российских политологов, участников Международного экономического форума в Карпачах (Польша)

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политиками Владимиром Миловым и Геннадием Гудковым, с доктором юридических наук, профессором Еленой Лукьяновой, с политологом Дэвидом Саттером, капитаном первого ранга в отставке ВМС США Гари Табахом и IT-специалистом, исполнительным директором «Общества защиты интернета» Михаилом Климаревым.
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