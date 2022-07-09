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Кого Кремль отправит умирать на Донбасс следующим? | Грани времени с Мумином Шакировым

Кого Кремль отправит умирать на Донбасс следующим? | Грани времени с Мумином Шакировым
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Кого Кремль отправит умирать на Донбасс следующим? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• «Зеки» идут на войну • Чем опять угрожает президент России • Когда ВСУ пойдут в контрнаступление на юге Украины • Конец российскому кинопрокату

• «Зеки» идут на войну. ЧВК «Вагнера» вербует заключенных колоний Петербурга для поездки на Донбасс. За полгода службы им обещают 200 тысяч рублей и свободу. Хотят ли российские уголовники стать пушечным мясом в Донбассе?

• «Россия по большому счету всерьёз пока еще ничего не начинала", - заявил Путин на встрече с руководителями фракций в Госдуме. Чем опять угрожает президент России: применением ядерного оружия или продолжением тактики нанесения ракетных ударов по гражданским объектам? Когда ВСУ пойдут в контрнаступление на юге Украины

• Конец российскому кинопрокату. Санкции ударили по киноиндустрии сильнее, чем COVID. Владельцы мультиплексов закрыли треть своих кинозалов по всей стране. Спецпредставитель Путина предложил легализовать пиратский показ иностранного кино. Спасут ли большой экран индийские фильмы? Кто пойдет смотреть «русское кино» вместо голливудского?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с главой Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком, исполнительным директором движения «Русь сидящая» Ольгой Романовой, экс-гендиректором сети «Формула Кино» Юрием Кирилловым и кинокритиком Антоном Долиным.

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