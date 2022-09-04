Количество вакансий в IT-сфере сократилось в России на четверть 

Количество вакансий в сфере IT сократилось в России на 25% с начала года, сообщает издание РБК со ссылкой на сервис поиска персонала HeadHunter. Если в январе работодателям требовались почти 115 тысяч профильных специалистов, то в августе - 85 тысяч.

Отмечается, что существенное снижение числа вакансий началось в марте, после полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины и ухода с рынка десятков западных компаний. При этом резко выросло количество публикуемых IT-специалистами резюме: с января по август их число почти удвоилось - с 211 до 327 тысяч.

В марте глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко заявлял, что до конца весны Россию могут покинуть до 100 тысяч IT-специалистов, а от 50 до 70 тысяч уехали уже.

В мае премьер-министр России Михаил Мишустин утверждал, что 85% граждан страны, покинувших её после начала войны, вернулись.