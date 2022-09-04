Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Количество вакансий в IT-сфере сократилось в России на четверть 

Количество вакансий в сфере IT сократилось в России на 25% с начала года, сообщает издание РБК со ссылкой на сервис поиска персонала HeadHunter. Если в январе работодателям требовались почти 115 тысяч профильных специалистов, то в августе - 85 тысяч.

Отмечается, что существенное снижение числа вакансий началось в марте, после полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины и ухода с рынка десятков западных компаний. При этом резко выросло количество публикуемых IT-специалистами резюме: с января по август их число почти удвоилось - с 211 до 327 тысяч.

В марте глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко заявлял, что до конца весны Россию могут покинуть до 100 тысяч IT-специалистов, а от 50 до 70 тысяч уехали уже.

В мае премьер-министр России Михаил Мишустин утверждал, что 85% граждан страны, покинувших её после начала войны, вернулись.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG