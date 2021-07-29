На Сахалине коллектив газеты уволился из-за давления на редакцию

Коллектив издательского дома "Углегорские новости" объявил об увольнении из-за смены руководства и давления на редакцию. Заявление от имени 18 сотрудников газеты и телеканала "Углегорские новости" появилось на сайте издания.

В сообщении говорится, что после увольнения руководителя издательского дома Зинаиды Макаровой на должность был назначен Кирилл Кобяков, которого коллектив считает представителем "Восточной горнорудной компании". "Мы выступаем против превращения районной газеты и телевидения в информагентство "Восточной горнорудной компании". Мы не можем работать в таких условиях и не понимаем, как подобная ситуация могла возникнуть и продолжает существовать в правовом государстве", - говорится в заявлении журналистов.

Сообщается, что учредитель обещал восстановить Макарову в должности 21 августа. В этом случае коллектив издания готов вернуться и работать прежним составом. В пресс-службе Восточной горнорудной компании на звонки журналиста Сибирь.Реалии не ответили.

В июле глава Углегорского района Сергей Дорощук сорвал выход номера "Углегорских новостей" с текстом о нарушениях со стороны "Восточной горнорудной компании". В редакции отключили свет, журналистов заставили покинуть помещение, а главного редактора газеты Зинаиду Макарову уволили с поста руководителя муниципального издательского дома. В день ее увольнения в редакцию приходили представители "Восточной горнорудной компании". Они высказали недовольство тем, что издание публикует негативные мнения жителей города о работе угольщиков.

22 июля Дорощук подал в отставку после визита в город губернатора Сахалина Василия Лимаренко. Чиновник сообщил, что главная причина, по которой он попросил главу района уйти с должности - плохая коммуникация с населением.