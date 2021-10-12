"Коллективный Совбез". Соцсети о статье Дмитрия Медведева

Дмитрий Медведев решил напомнить о себе и выпустил статью о российско-украинских отношениях, она вышла в газете "Коммерсантъ". Вы можете прочесть текст целиком, однако стоит упомянуть, что статья сопровождена подзаголовком "пять коротких полемических тезисов". Первые четыре тезиса сформулированы так:

1. Украинские руководители, особенно первые лица,— люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации.

2. Украинские руководители нынешней генерации — люди абсолютно несамостоятельные.

3. Во главе Украины стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы.

4. Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди.

Наконец пятый тезис можно привести полностью:

Тогда встает извечный и главный вопрос: что делать в этой ситуации? А ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных «Крымских платформ», созданных для оболванивания населения страны и подкачки своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией. Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые.

Леонид Слуцкий:

К сожалению, на «усиление конфронтации» направлена как раз политика Киева. И это подтверждает статья Дмитрия Анатольевича. Что называется, «не в бровь, а в глаз». В складывающейся ситуации, когда слепая русофобия ставится во главу угла государственного курса Украины, вещи приходится называть своими именами. И визит Нулад тут абсолютно ни при чем.

Уже восьмой год мы наблюдаем за антироссийскими выпадами Киева, раздуванием мифа о «российской агрессии», выпрашиванием новых санкций у Запада и попытками создания заранее обреченных на провал коалиций по типу «Крымской платформы». Все это сопровождается цензурой, отстранением от должностей и арестами тех, кто со всем этим не согласен. Подобное ну никак нельзя назвать взвешенной и адекватной политикой.

Андрей Перла:

Статья Медведева - очень своевременная. Как раз перед визитом Нуланд. Можно счесть ее предварительным предложением - совершенно неофициальным - со стороны России. С вами говорить про Украину будем, на само Украине говорить не с кем. Но если вы согласны с нами, что Зеленский недостоин, следующий ваш ставленник может быть более приемлемым.

Беда в том, что следующий, как обычно на Украине, "придет с востока, чтобы уйти на запад". Изберут его голосами русских, а служить он будет все тем же " сторонникам европейского выбора".

Александр Баунов:

И выход статьи Медведева приурочен, конечно, к грядущему визиту заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Это возможность показать, что он все еще в международных делах высокого уровня. А для Кремля, возможно, способ сказать, что с Зеленским напрямую контактировать бесполезно (это тема статьи), поэтому украинские дела обсуждаем напрямую с Америкой без Украины.

Впрочем, отношение к тексту у большинства, скорее, саркастическое.

Глеб Черкасов:

Ну вот и посмотрим сможет ли автор Медведев перекрыть шум вокруг пассажирки Собчак

Антон Орехъ:

Вы же не ждёте серьёзного разбора "статьи" Медведева? Просто забавно, что текст про слабых и несамостоятельных вышел за подписью человека, который стал буквально символом слабости и марионеточности. Эталоном вот этих качеств. Надеюсь, что Медведев хотя бы читал то, что было им "написано" перед тем, как это опубликовали

Аббас Галлямов:

Медведев написал статью о том, что во главе Украины стоят «слабые» и «несамостоятельные люди».

Ему, конечно, легко рассуждать: сам ведь он сильный и самостоятельный.

Максим Дбар:

Пребывание в Совбезе, конечно, пагубно влияет на неокрепшие умы. После общения с Патрушевым ДАМ буквально начинает статью с пассажа «эй, пацаны, с какого района будете, с кем по жизни двигаетесь?»

Станислав Рудковский:

Не покидает ощущение, что перед нами коллективное творчество Совета безопасности. Патрушев конспирологии навел - "нацисты захватили власть", "Украина под внешним управлением США". Путин от себя ругани добавил - заменил "нацистов" на "нациков" и внес эстетику ленинградского дворового жаргона времен своего детства и юности.

Алексей Нарышкин:

Медведев ругает Зеленского. Обидно ругает. Говорит, что тот совершил нравственное «сальто-мортале» (Про своё «сальто-мортале» 10-летней давности, то есть про рокировку, видимо, в следующий раз будет).

Россия, по Медведеву, украинцам ничем не поможет. Просто будет ждать, когда придёт кто-то вменяемый

Вопрос тот же, что и после предыдущих участившихся медведевских комментариев. Вернее - два вопроса :

Чего это Медведев такой злой?

к чему нас с ним готовят?

Олег Пшеничный:

Непонятно, зачем и по какому поводу в «Коммерсанте» опубликована глоссолалия Медведева. «Определённые этнические корни» Зеленского, «дебильная Крымская платформа», «ублюдочные законы о коренных народах», Зеленскому «размажут мозги по стенам». Да Димон-то у нас — аналитик!

Даже нынешний «Коммерсант» стыдливо оговаривается: «публикуется в авторской редакции».

Намёк на "этнические корни" Зеленского и правда показался странным.

Демьян Кудрявцев:

Всё-таки определённые этнические корни лучше, чем неопределённые.

На этот пассаж резко реагирует в "Московском комсомольце" Александр Минкин:

«Этническая составляющая», «этнические корни»? Такие позорные, такие откровенно расистские высказывания известны, не новы, широко и агрессивно применялись в гитлеровской Германии, в СССР времён борьбы с безродными космополитами, во всех странах, где проходили и до сих пор случаются этнические чистки. Если Медведев написал это сам, как он будет здороваться с евреями в правительстве России, с евреями в Думе и Совете Федерации? И как они будут с ним здороваться?

Фёдор Крашенинников:

Больше похоже на пост в фб, написанный нетрезвым человеком. То, что такое нынче публикуют в некогда приличных газетах - не удивительно, удивительно что теперь в таком жанре выступает «заместитель председателя Совета безопасности», ранее известный как президент России, премьер-министр России и лидер партии «Единая Россия».

Дмитрий Некрасов:

Во-первых это просто плохо написано. Логически и стилистически коряво, непонятно к чему явно перекашивающая текст вставка архивных документов (уж либо много таких вставок, для фундирования тезисов, либо ни одной), пронумерованные пункты несоразмерны и содержат смысловую тавтологию, вообще не ясно зачем нумерация… Я готов долго продолжать в этом духе. Если б в былые времена я б принес черновик такого качества своему руководству об меня бы долго ноги вытирали.

Во-вторых ну как-то уж совсем содержательно примитивно. Типично для россиянина с полностью промытыми телевизором мозгами, но совершенно не на уровне понимания государственного деятеля. Даже если текст пишется для совсем идиотов, он как правило прошивается более сложными подмигиваниями, позволяющими вменяемому меньшинству понять что спикер не совсем идиот. Тут ничего подобного. Т.е. я очень далек от мысли, что Дмитрий Анатольевич реально верит в изложенное, но все же можно было бы хоть пару раз подмигнуть.

В-третьих ну совсем не ясно к чему чересчур эмоционально. Просто обратите внимание на использованную лексику.

Про скрытые смыслы не буду, я сам давно не в контексте, а потому читать их разучился. Т.е. общая логика о том, что чем меньше у человека оснований предстать перед Гаагским трибуналом, тем сложнее ему удержаться в Кремле, очевидна. И выступления в стиле «я такой же как вы наглухо долбанутый» Медведев исполняет уже не в первый раз. Однако почему именно сейчас, почему в эту степь, и почему столь нарочито коряво мне уже не понять.

Но все равно как-то очень грустно и даже немного стыдно мне за Дмитрия Анатольевича.

Алексей Дёмин:

А мне статья Медведева в Коммерсанте понравилась. Потому что подтверждает моë уже даже не подозрение, а убеждение, что взбалмошная судьба вознесла на гребень менее чем посредственных людей. Они надувают щëки, сидят в кабинетах под триколорами и с многочисленными телефонами на столе, говорят отрывисто и якобы значительно. Электорат вопрошает - кто, если не они? А на самом деле совсем не отличаются от быдла у телевизоров, где с экрана льются рвотные массы. Раньше могло казаться, что они то думают иначе и просто вынуждены притворяться идиотами, чтобы потрафить своей уколотой публике. Ан нет оказывается. В этой тесной голове бывшего влиятельного "политика" абсолютно та же бурда, что и у раскормленных ими скабеевых.

Дмитрий Гудков:

Если долго слушать трели собственного Соловьева, то плавный съезд с ума гарантирован. Получается пропаганда, кусающая себя за хвост. Сначала ты заказываешь телевизору злобное враньё, а потом веришь в него сам.

И вроде ясно: Медведев (который, напомню, всё-таки бывший президент, хоть и ненастоящий) вместе со всей гидрой Совбеза хотели передать Нуланд, что об Украине будут разговаривать с ней, а не с Зеленским, но уже не смогли удержаться на сухом тезисе. Какие там дипломатические каналы, какие остатки здравого смысла. Ощущение, что Медведев позвал себе в копирайтеры то ли Милонова, то ли Жириновского. Вероятно, они же пишут и для Лаврова в последние годы.

Полная утрата навыка членораздельной политической и дипломатической речи. Потому что политика – это не кидаться фекалиями через забор, а нечто другое, о чем геронтократы в Кремле, упоенные абсолютной властью, давно позабыли.

Дмитрий Травин:

Сегодняшняя статья Медведева в «Коммерсанте» выглядит, на первый взгляд, бессмысленно. Большая часть текста – это повторение привычных для российского обывателя рассказов о том, какой ужас царит на Украине, и какой жалкий лидер ее возглавляет. Зачем нужно Медведеву выполнять работу, которую успешно делают за деньги рядовые пропагандисты с TV?

Если взглянуть на статью глазами советского читателя пятидесятилетней давности, она «заиграет новыми красками». Желавший провести какую-то нестандартную мысль советский автор (начиная с влиятельного спичрайтера Брежнева и заканчивая рядовым научным сотрудником академического института) конструировал свой текст обычно следующим образом: на 90% он состоял из привычных коммунистических заклинаний, так чтобы к нему нельзя было придраться с позиций официальной идеологии, но в оставшуюся часть укладывался важный тезис, который надо было донести до населения. Обрамленный привычными заклинаниями, этот тезис не вызывал отторжения даже у генерального секретаря. Какой же тезис предлагает сегодня Медведев?

Это очевидно. Не нервничать, не вести переговоров, оставить Украину в покое и ждать следующих выборов, то есть следующего руководства. Говорит ли это Медведев в надежде, что следующее руководство окажется пророссийским? Вряд ли. Сам текст статьи наводит на мысль, что даже такой человек как Зеленский, у которого фактически нет никаких украинских корней, придя к власти, начинает проводить политику, которая нравится широким массам.

Так что же имеет в виде Медведев? Скорее всего, он фиксирует перед читателем (начиная с российского обывателя и заканчивая западными лидерами) свою позицию: не надо силовых действий против Украины, пусть меняется сама. А зачем же человек, являющийся заместителем председателя Совбеза, эту позицию фиксирует? Он ведь не рядовой автор: может лично донести свою мысль как до тех, кто в Кремле, так и до тех, кто в Брюсселе или Вашингтоне. Скорее всего, проблема в том, что некоторые «башни Кремля» сейчас склонны не ждать новой украинской власти, а начать реализацию силового варианта в том или ином виде. Медведев же пытается позиционировать себя «голубем» на фоне «ястребов» и избрал для этого тот привычный советский способ действий, который может укрыть принципиально важную мысль за «словесным прикрытием».

Стас Кувалдин:

Вообще я не исключаю, что именно после хамской статьи Медведева с переходом на личности в адрес Зеленского Владимир Путин проведет обстоятельные переговоры с президентом Украины, а потом на пресс-конференции (не исключаю, что и совместной) как-нибудь обидно для Медведева отшутится по поводу статьи. Собственно все последние годы у них, по-моему так.

Ну, то есть нельзя же сказать, что я не буду с Зеленским встречаться, потому что мне Дмитрий Анатольевич не разрешает. Это ж пацаны не поймут