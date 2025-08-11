Колумбийский сенатор Мигель Урибе умер спустя 2 месяца после покушения

Колумбийский сенатор, возможный кандидат в президенты Колумбии Мигель Урибе умер спустя два месяца после покушения.

Как пишет Би-би-си, о смерти 39-летнего Урибе, который получил огнестрельное ранение в голову в начале июня, сообщила его семья.

Покушение на Урибе было совершено 7 июня во время предвыборного мероприятия в Боготе. 15-летний подросток выстрелил в сенатора три раза, в том числе дважды — в голову.

Покушение вызвало широкий резонанс. Госсекретарь США Марко Рубио назвал его "прямой угрозой демократии" и обвинил президента Колумбии Густаво Петро в провокационной риторике. Сам Петро решительно осудил атаку, назвав её посягательством на свободу и легитимную политическую деятельность.

Мигель Урибе — сенатор от правой партии "Демократический центр", был одним из главных критиков политики Петро. Он — сын журналистки Дианы Турбай, похищенной и убитой наркокартелем, и внук экс-президента Колумбии Хулио Сесара Турбая.

Президентские выборы в Колумбии состоятся в 2026 году.