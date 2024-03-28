Колымского пенсионера задержали за комментарий о теракте в "Крокусе"

В Магаданской области задержали 75-летнего пенсионера по обвинению в оправдании терроризма в связи с комментарием о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" , сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, житель поселка Ола опубликовал в тематической группе в мессенджере сообщение с оправданием теракта в "Крокус Сити Холле". Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ при поддержке СОБР.

Задержанного отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Он признал вину, сообщив, что "сделал глупость". Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В разных регионах России после нападения на "Крокус Сити Холл" сообщается о задержаниях людей за комментарии о теракте. Многие из них после задержаний извиняются на камеру. Возбуждено несколько уголовных дел по статье об оправдании терроризма.

Наибольшую известность получило дело яхтсмена из Петербурга Николая Конашёнка. Суд отправил его в СИЗО на 2 месяца. Его жена была вынуждена покинуть пост директора комплекса "Новая Голландия". Сообщается о задержании ещё одного жителя Петербурга, жительницы Липецкой области, жителя Башкортостана, 15-летней школьницы из Нижнего Новгорода. Все они, предположительно под давлением, записали видео с извинениями.

За комментарии о теракте задерживают также жителей Беларуси.