Колымского пенсионера задержали за комментарий о теракте в "Крокусе"

В Магаданской области задержали 75-летнего пенсионера по обвинению в оправдании терроризма в связи с комментарием о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" , сообщает региональное управление МВД.
По данным полиции, житель поселка Ола опубликовал в тематической группе в мессенджере сообщение с оправданием теракта в "Крокус Сити Холле". Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ при поддержке СОБР.
Задержанного отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Он признал вину, сообщив, что "сделал глупость". Ему грозит до семи лет лишения свободы.
В разных регионах России после нападения на "Крокус Сити Холл" сообщается о задержаниях людей за комментарии о теракте. Многие из них после задержаний извиняются на камеру. Возбуждено несколько уголовных дел по статье об оправдании терроризма.
Наибольшую известность получило дело яхтсмена из Петербурга Николая Конашёнка. Суд отправил его в СИЗО на 2 месяца. Его жена была вынуждена покинуть пост директора комплекса "Новая Голландия". Сообщается о задержании ещё одного жителя Петербурга, жительницы Липецкой области, жителя Башкортостана, 15-летней школьницы из Нижнего Новгорода. Все они, предположительно под давлением, записали видео с извинениями.
За комментарии о теракте задерживают также жителей Беларуси.
- Теракт в "Крокус Сити Холле" произошёл вечером 22 марта. Всего по делу, как сообщалось, задержаны 11 человек. Четверо из них, как утверждается, непосредственные исполнители теракта, были избиты, вероятно подвергнуты пыткам и арестованы. О причастности к нападению заявили в признанной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
- Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что спецслужбы Украины якобы способствовали теракту в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Ранее эту же версию высказал президент России Владимир Путин, ее же начали распространять подконтрольные властям телеканалы и соцсети. Все обвинения строятся на том, что теракт якобы выгоден Украине и что подозреваемые были задержаны в Брянской области, которая граничит с Украиной и Беларусью. Украинская сторона заявила о непричастности к произошедшему в "Крокус Сити Холле".
- Официально подтверждённое число жертв нападения на утро 28 марта - 143 человека. Лечение продолжает более 70 пострадавших.
Форум