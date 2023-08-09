Команда Навального: Сечин указан в налоговом реестре под псевдонимом

Глава госкорпорации "Роснефть", один из приближённых Владимира Путина Игорь Сечин в официальном реестре Федеральной налоговой службы указан как Терентьев Сергей Андреевич. Это утверждают соратники Алексея Навального. Расследователь Сергей Ежов обратили внимание, что у Сечина и Терентьева совпадают паспортные данные и индивидуальные налоговые номера (ИНН).
Благодаря "псевдониму" Сечин скрыл годовой доход размером в 3,3 миллиарда рублей - утверждается в расследовании. Согласно налоговому реестру, Сергей Тереньтев получил за год от "Роснефти" 3,07 миллиарда рублей, от Всероссийского банка развития регионов (входит в структуру "Роснефти") — 244 миллиона, от "Роснефтегаза" (акционер "Роснефти") — два миллиона.
Сечин публикацию пока не комментировал.
- В 2013 году журнал Forbes оценил годовой доход Сечина в 50 миллионов долларов, предположив, что глава "Роснефти" является самым богатым топ-менеджером в России. После этого Сечин подал иск о защите чести и достоинства против издания, потребовав опровергнуть опубликованные сведения. Суд встал на сторону Сечина, отказав также и Навальному в иске о раскрытии доходов главы "Роснефти". В следующие годы Forbes сообщал, что доход Сечина варьировался от 13,5 до 17 миллионов долларов. Официально данные о зарплате Сечина не публиковались, однако Владимир Путин косвенно подтверждал, что она очень высока - он говорил, что она должна быть на уровне руководителей ведущих западных компаний.
- СМИ называют Игоря Сечина одним из приближенных к президенту Владимиру Путину людей. Они работали с Путиным с начала 1990-х годов, когда Сечин был подчинённым Путина в мэрии Санкт-Петербурга.
- По текущему курсу доходы, записанные на имя Тереньтева, составляют примерно 35 миллионов долларов в год.
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