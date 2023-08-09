Команда Навального: Сечин указан в налоговом реестре под псевдонимом

Глава госкорпорации "Роснефть", один из приближённых Владимира Путина Игорь Сечин в официальном реестре Федеральной налоговой службы указан как Терентьев Сергей Андреевич. Это утверждают соратники Алексея Навального. Расследователь Сергей Ежов обратили внимание, что у Сечина и Терентьева совпадают паспортные данные и индивидуальные налоговые номера (ИНН).

Благодаря "псевдониму" Сечин скрыл годовой доход размером в 3,3 миллиарда рублей - утверждается в расследовании. Согласно налоговому реестру, Сергей Тереньтев получил за год от "Роснефти" 3,07 миллиарда рублей, от Всероссийского банка развития регионов (входит в структуру "Роснефти") — 244 миллиона, от "Роснефтегаза" (акционер "Роснефти") — два миллиона.

Сечин публикацию пока не комментировал.