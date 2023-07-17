Соратники Навального нашли у Исинбаевой недвижимость в Испании

Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике, доверенное лицо Владимира Путина и участница движения Putin Team Елена Исинбаева владеет двумя виллами и пентхаусом в Испании общей стоимостью около трёх миллионов евро, утверждается в новом расследовании соратников Алексея Навального.

По данным расследователей, первую покупку недвижимости в Испании Исинбаева осуществила в октябре 2018 года. Тогда она приобрела на берегу Атлантического океана двухуровневый пентхаус с бассейном общей площадью 155 квадратных метров. Его стоимость оценивается примерно в миллион евро.

Позже, в феврале 2022 года, спортсменка купила две виллы в двадцати минутах езды от приобретённого ранее пентхауса. Недвижимость площадью 240 и 280 квадратных метров обошлись Исинбаевой, по данным команды Навального, в 2 миллиона 76 тысяч евро, и именно благодаря ей россиянка получила вид на жительство в Испании.

Соратники Алексея Навального планируют обратиться к испанским властям с требованием аннулировать ВНЖ Исинбаевой и выслать её из страны. "Нельзя позволять спокойно жить в Европе людям, которые много лет помогали Путину захватывать власть. Будь ты хоть обычный депутат, хоть пропагандист, хоть олимпийский чемпион. Отмолчаться не получится", - считают оппозиционеры.

В свою очередь телеканал "Дождь" со ссылкой на испанское издание El Digital Sur отмечает, что Минобороны России предоставило Елене Исинбаевой, которая имеет воинское звание майора, "бессрочный отпуск за её заслуги". Сама спортсменка заявила в понедельник, что является "женщиной мира" и "живёт там, где работает".