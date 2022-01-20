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Команда Навального опубликовала фотографии "дворца Путина"

"Дворец Путина"

Команда Алексея Навального в годовщину публикации самого известного своего расследования - о так называемом дворце Путина под Геленджиком - опубликовала фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены реальные интерьеры этого дворца.

В фильме о дворце, который на Youtube посмотрели более 100 млн человек, интерьеры здания были показаны в виде 3D-визуализаций. Это вызвало сомнения части комментаторов в том, что интерьеры действительно таковы, как утверждали расследователи.

"Сегодня мы расставим все точки над i. Развеем любые сомнения по поводу того, существует дворец или нет. Как он выглядит — изнутри, снаружи. Что там есть и что там было. Мы покажем вам сотни настоящих фотографий" - говорится в новой публикации команды Навального.

Большинство фотографий интерьеров похоже на опубликованные ранее визуализации. Различаются они в деталях - как отмечают расследователи, в реальности позолоты и других украшений было даже больше, чем в планах.

Откуда у расследователей фотографии и как они могут доказать их подлинность - не уточняется. Утверждается, что фото "прислали со стройки". По всей видимости, речь идёт о фотографиях прежних лет, поскольку к моменту выхода фильма Навального в январе прошлого года все интереры "дворца" были демонтированы, и в помещении шёл ремонт.

Фильм о "дворце" вышел спустя несколько дней после ареста оппозиционера. Реакцией на арест и выход расследования стали массовые протесты во многих городах России. На них власти ответили преследованием соратников Навального, структуры которого были объявлены экстремистскими и запрещены. Авторы расследования сейчас находятся за границей.

После выхода в свет фильма Путин заявил, что "дворец" ему не принадлежит, и он никогда там не был. Прямых доказательств того, что Путин действительно жил или бывал в этом здании, в расследовании нет, однако из документов очевидно, что к нему имеет отношение ближайшее окружение президента. Владельцем здания назвал себя друг Путина бизнесмен Аркадий Ротенберг. Как утверждает команда Навального, из документов о собственности не видно, что владелец здания действительно Ротенберг или его структуры.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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