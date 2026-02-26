Команда Навального: Ротенберг купил "дворец Путина" за 800 тысяч рублей

Бизнесмен и друг президента России Аркадий Ротенберг купил "дворец Путина" под Геленджиком за 800 тысяч рублей через два месяца после того, как заявил о его приобретении. Финансировавшая строительство компания "Инвестиционные решения" в 2023 году перечислила шесть с половиной миллиардов рублей Фонду Алины Кабаевой и её ассоциации клубов художественной гимнастики "Небесная грация", говорится в новом расследовании команды Алексея Навального.

Расследование о "дворце Путина" под Геленджиком было опубликовано 19 января 2021 года. 30 января Ротенберг в интервью Mash заявил, что приобрел объект "несколько лет назад" и собирается сделать из него апарт-отель. Расследователи выяснили, что сделка была зарегистрирована 31 марта 2021 года – Ротенберг купил 100% акций компании "Бином" у фирмы "Инвестиционные решения" за 800 тысяч рублей ("Бином" принадлежит компания "Комплекс", на которую оформлен "дворец Путина").

"Как и в случае с фондом Алины Кабаевой, основную часть полученных от дворца денег фонд "Небесная грация" держит на депозитах. В 2024 году они получили 435 миллионов рублей в виде процентов по банковским вкладам. Это больше чем весь бюджет официальной Федерации гимнастики России", – говорится в расследовании. Авторы указывают, что организации Кабаевой не занимаются "никакой масштабной благотворительностью и реальной помощью спортсменам".

Расследователи утверждали, что "дворец Путина" площадью 68 гектаров на мысе Идокопас построили в 2010 году, его стоимость составляет около миллиарда долларов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отрицал, что у президента Владимира Путина есть дворец. Расследование он назвал "чушью" и "компиляцией". Сам Путин говорил, что ничего из того, что в фильме указано в качестве его собственности, ни ему, ни его близким родственникам "не принадлежит и никогда не принадлежало".

