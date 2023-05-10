Семья главы производства российских крылатых ракет владеет домами в Праге

Семья главы находящегося под санкциями Евросоюза российского оборонного холдинга "Тактическое ракетное вооружение" владеет недвижимостью в Чехии общей стоимостью более восьми миллионов евро, утверждается в новом расследовании команды Навального.

По данным авторов расследования, на зятя руководителя холдинга Бориса Обносова Ростислава Зорикова оформлен четырёхэтажный дом в историческом районе Праги - он стоит шесть миллионов евро.

Кроме этого, Зориков владеет в столице Чехии 140-метровым пентхаусом стоимостью более одного миллиона евро. На двери пентхауса висит табличка, указывающая, что в доме проживают Ростислав Зориков и его жена Ольга, дочь Бориса Обносова.

Также на близких Обносова оформлены ещё три квартиры в Праге: одна из них, согласно документам, принадлежит отцу Ростислава Зорикова, другая - его младшему брату Даниилу, третья - самому Ростиславу.

Председатель совета директоров Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих, комментируя публикацию расследования, заявила, что ФБК потребует от чешских властей запретить въезд в страну для Бориса Обносова и Зориковых. Она отметила, что не понимает, почему чешское правительство и правительство ЕС до сих пор пускают Зориковых в Европу.

"Их глава семьи - настоящий военный преступник, корпорация "Тактическое ракетное вооружение" - участник войны в Украине, - поясняет Певчих. - Мы будем жаловаться везде, где можем, напишем во все чешские ведомства, в полицию и МИД, и будем требовать ввести личные санкции против Зориковых, Обносовых и всех фирм, которые у них здесь есть".

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