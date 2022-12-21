Команда Навального: семья заместителя Шойгу потратила на отдых свыше €1 млн

Команда Алексея Навального опубликовала расследование о семье замминистра обороны России Тимура Иванова, курирующего в ведомстве сферу строительства. Согласно материалу, Иванов и его супруга Светлана потратили свыше миллиона евро на отдых, аренду вилл и яхт, драгоценности и одежду, а личные счета жены чиновника оплачивала фирма, занимающаяся восстановлением разрушенного в результате боевых действий украинского Мариуполя.

Как утверждают соратники Навального, которые изучили попавший к ним архив электронной почты Светланы Ивановой, на момент 2018 года семья замминистра обороны России только на аренду вилл на территории французского курорта Сен-Тропе потратила минимум 850 тысяч евро. В том же 2018 году Тимур Иванов отметил с женой свой день рождения в Стамбуле - и он, по данным расследователей, обошёлся в 178 тысяч евро.

Ранее супруги Ивановы приобрели автомобиль Rolls-Royce Corniche стоимостью 120 тысяч евро, которую они ещё и отреставрировали - за 75 тысяч. Команда Навального отмечает, что официально задекларированные годовые доходы Ивановых почти в пять раз меньше одной этой покупки.

Отдельно отмечается, что многие счета Светланы Ивановой - например, за покупку драгоценностей - оплачивали фирмы, связанные с подрядчиком Минобороны России, компанией "Олимпситистрой". Компания, в частности, строит жилые дома в Мариуполе.