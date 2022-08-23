"Команда против пыток": похищенный кадыровцами оппозиционер - мёртв 

Похищенный кадыровцами модератор чеченского оппозиционного телеграм-канала 1ADAT Салман Тепсуркаев погиб, сообщила юрист "Команды против пыток" Ольга Садовская в интервью журналистке Катерине Гордеевой.

Никаких подробностей Садовская не привела, но заявила, что о гибели Тепсуркаева, который ранее числился пропавшим без вести, "Команде против пыток" известно точно. "Этого человека мы не смогли спасти", – резюмировала правозащитница.

Смерть модератора телеграм-канала 1ADAT также подтвердили в одноимённом оппозиционном чеченском движении, уточнив, что Тепсуркаева после похищения пытали, а затем убили, вставив ему в рот гранату и взорвав её дистанционно. По данным 1ADAT, похоронен погибший в безымянной могиле.

Салман Тепсуркаев был похищен 6 сентября 2020 года в Геленджике людьми, которые представились сотрудниками МВД. С тех пор о его местонахождении не сообщалось. При этом родственники похищенного смогли отследить геолокацию телефона Тепсуркаева на территории полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном.

В октябре 2021 года Европейский суд по правам человека признал, что Тепсуркаева незаконно похитила "группа из трех-пяти человек в форме чеченской полиции, передвигавшаяся на чёрных автомобилях Toyota Camry с чеченскими регистрационными номерами". Правозащитная организация Amnesty International обращалась к властям Чечни с требованием раскрыть местоположение оппозиционера, но безрезультатно.