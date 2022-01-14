Комик Слава Комиссаренко уехал из РФ, опасаясь ареста КГБ Беларуси

Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко заявил, что уехал из России, где он имеет вид на жительство, опасаясь ареста со стороны КГБ Беларуси.

Как следует из записи Комиссаренко в инстаграме, он уехал в Киев. Он также опубликовал видео одного из своих выступлений - по всей видимости, в столице Украины. В нём артист говорит, что получил от знакомых предупреждения о том, что им интересуется КГБ, после чего решил уехать. Также он пишет, что сотрудники КГБ ему "звонили, писали смски" уже после того, как он покинул Россию. По словам Комиссаренко, он был объявлен в Беларуси в розыск. На каком основании - не уточняется. Комментариев от белорусских спецслужб пока также нет.

Комиссаренко известен, помимо прочего, сатирическими монологами об Александре Лукашенко. Известность приобрело прозвище "Чык-чырык", которым он называет белорусского авторитарного правителя. Ранее в интервью Юрию Дудю Комиссаренко говорил, что его семья покинула Беларусь, опасаясь преследований со стороны режима.