Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Комика Артемия Останина обвинили в "оскорблении чувств верующих"

Артемий Останин
Артемий Останин
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Комику Артемию Останину предъявили новое обвинение – по статье об "оскорблении чувств верующих". Ранее против него возбудили дело о разжигании ненависти или вражды из-за шутки, в которой провластные активисты усмотрели глумление над участником войны в Украине.

Прокуратура Москвы сообщила, что обвинительное заключение было утверждено, дело уже поступило в суд для рассмотрения по существу.

Утверждается, что 7 марта 2025 года Останин "публично выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания оскорбляющие чувства верующих". О каких именно высказываниях идет речь, не уточняется.

Обвинение по второй статье связано с выступлением комика 15 марта 2025 года, в ходе которого он пошутил про безногих людей, просящих милостыню в метро: "Ну конечно, на мине подорвался". В СК считают, что комик "высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья".

Провластные активисты, написавшие донос на Останина, посчитали, что "речь может идти о военнослужащем, получившем тяжелые ранения в ходе СВО". Останин заявил, что его шутка не имела отношения к военным. По его словам, он говорил о "профессиональных попрошайках".

  • Артемия Останина задержали в Беларуси по запросу России в марте 2025 года. Член Совета по правам человека Ева Меркачева со ссылкой на адвоката комика рассказала, что белорусские силовики избили Останина. Сам комик рассказал, что врачи диагностировали у него перелом позвонка, множественные ссадины и ушибы, и проблемы с легкими.
Генштаб Украины сообщил об отходе из Северска
Embed
Генштаб Украины сообщил об отходе из Северска

No media source currently available

0:00 0:13:29 0:00

Генштаб Украины сообщил об отходе из Северска

Зеленский о мирном плане

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG