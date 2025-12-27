Комика Артемия Останина обвинили в "оскорблении чувств верующих"

Комику Артемию Останину предъявили новое обвинение – по статье об "оскорблении чувств верующих". Ранее против него возбудили дело о разжигании ненависти или вражды из-за шутки, в которой провластные активисты усмотрели глумление над участником войны в Украине.

Прокуратура Москвы сообщила, что обвинительное заключение было утверждено, дело уже поступило в суд для рассмотрения по существу.

Утверждается, что 7 марта 2025 года Останин "публично выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания оскорбляющие чувства верующих". О каких именно высказываниях идет речь, не уточняется.

Обвинение по второй статье связано с выступлением комика 15 марта 2025 года, в ходе которого он пошутил про безногих людей, просящих милостыню в метро: "Ну конечно, на мине подорвался". В СК считают, что комик "высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья".

Провластные активисты, написавшие донос на Останина, посчитали, что "речь может идти о военнослужащем, получившем тяжелые ранения в ходе СВО". Останин заявил, что его шутка не имела отношения к военным. По его словам, он говорил о "профессиональных попрошайках".