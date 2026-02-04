Комика Артемия Останина приговорили к 5 годам и 9 месяцам колонии

Мещанский суд Москвы приговорил комика-стендапера Артемия Останина к 5 годам и 9 месяцев колонии, признав его виновным в разжигании ненависти и оскорблении чувств верующих. Ему также назначили штраф 300 тысяч рублей. Об этом сообщает "Медиазона". Поводом для возбуждения дела стали шутки Останина.

Разжигание ненависти комику вменили из-за выступления Останина в марте 2025 года, в ходе которого он пошутил про безногих людей, просящих милостыню в метро: "Ну конечно, на мине подорвался". В СК считают, что комик "высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья". Авторы доносов на него утверждали, что он оскорбил инвалидов войны в Украине, сам Останин говорил, что не имел их в виду.

Оскорбление чувств верующих комику вменили за шутку про Иисуса Христа, которую, как сказал Останин, он зачитал еще в ноябре 2022 года на сольном концерте в клубе Stand Up Brothers. В обвинение, по данным издания, вошла фраза из воображаемого диалога с Иисусом: "Я информацию людям принес, и знаете что они сделали? Ну, распяли меня".

Останина задержали в Беларуси по запросу России в марте 2025 года. Утверждалось, что он отправился в Беларусь, поскольку хотел оттуда вылететь за границу. Член Совета по правам человека Ева Меркачева со ссылкой на адвоката комика рассказала, что сотрудники белорусских силовых структур избили его. Сам Останин во время суда сообщил, что по дороге они остановились в лесу и стали избивать его дубинками, шокером и мешком с песком, а также срезали ему волосы ножом и угрожали этим же ножом перерезать горло. МВД Беларуси назвало информацию об избиении комика "ложной".

На суде Останин не признал вину. Он извинился перед теми, кого могли оскорбить его шутки о религии, но продолжил настаивать на своей невиновности и назвал потерпевших по делу "профессиональными доносчиками".