Комиков Долгополова и Оганисяна проверит Следственный комитет

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна, которые на одном из выступлений выступили со сценкой, которая может быть истолкована как намёк на убийство прокремлёвского военного блогера Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин). Ранее на юмористов пожаловалась депутат Госдумы Яна Лантратова.
Выступая в Берлине, Долгополов вынес на сцену в пакете статуэтку и вручил её Оганисяну. Тот поставил её рядом с собой. Лантратова отправила запрос на имя Бастрыкина, чтобы Следственный комитет "дал правовую оценку действиям стендап-комиков" и "принял соответствующие меры реагирования".
На выступление юмористов также отреагировала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она пообещала обратиться Генпрокуратуру для проверки действий Долгополова и Оганисяна.
- 2 апреля около 19 часов вечера произошёл взрыв в одном из кафе в центре Санкт-Петербурга. Там проходил творческий вечер прокремлёвского военного блогера Владлена Татарского. По свидетельствам очевидцев, одна из слушательниц, представившись художницей, подарила Татарскому гипсовую статуэтку якобы своего изготовления. Вскоре статуэтка взорвалась. Владлен Татарский погиб на месте, более 30 слушателей получили ранения. По подозрению в совершении преступления была задержана Дарья Трепова.
- Владлен Татарский поддерживал войну России в Украине. В прошлом он воевал в составе отрядов пророссийских сепаратистов в Донбассе. Украинские СМИ называют его кремлевским пропагандистом. Татарский вёл телеграм-канал, у него более 500 тысяч подписчиков. Российские СМИ пишут, что на творческом вечере 2 апреля присутствовали приблизительно 100 человек. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Максима Фомина посмертно орденом Мужества.