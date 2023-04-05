Комиков Долгополова и Оганисяна проверит Следственный комитет

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна, которые на одном из выступлений выступили со сценкой, которая может быть истолкована как намёк на убийство прокремлёвского военного блогера Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин). Ранее на юмористов пожаловалась депутат Госдумы Яна Лантратова.

Выступая в Берлине, Долгополов вынес на сцену в пакете статуэтку и вручил её Оганисяну. Тот поставил её рядом с собой. Лантратова отправила запрос на имя Бастрыкина, чтобы Следственный комитет "дал правовую оценку действиям стендап-комиков" и "принял соответствующие меры реагирования".

На выступление юмористов также отреагировала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она пообещала обратиться Генпрокуратуру для проверки действий Долгополова и Оганисяна.