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Комиссия ООН будет расследовать военные преступления в Украине

Разрушенный дом в Чернигове, число жертв, по данным властей, идёт на десятки

Совет по правам человека ООН создает Международную комиссию по расследованию военных преступлений, которые могли совершить российские военные на территории Украины в ходе вооружённого конфликта. Об этом сообщает Reuters.

Резолюцию с осуждением действий России и о создании комиссии поддержали подавляющее большинство стран-членов совета, против были только Россия и Эритрея. Российский делегат заявил, что сторонники резолюции используют "все способы, чтобы обвинить Россию в происходящем в Украине".

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение.

Пока неясно, каким образом будет организована работа комиссии.

Ранее международый уголовный суд в Гааге начал расследование предполагаемых военных преступлений, которые могли совершить в Украине стороны конфликта.

Российские власти утверждают, что военные не стреляют по гражданским объектам и пытаются сберечь жизни мирных жителей. За 8 дней конфликта появились многочисленные свидетельства разрушения гражданских объектов, включая жилые дома и школы, а число подтверждённых жертв среди мирных жителей, по данным ООН, идёт на сотни (Россия статистику не приводит).

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