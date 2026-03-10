Международная комиссия ООН назвала преступлением против человечности перемещение украинских детей на территории, не подконтрольные Киеву. Об этом сообщили телеканалу Настоящее Время в Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений, совершенных в ходе войны России и Украины.

Комиссия также опубликовала новый отчёт, в котором подробно описывает результаты расследований за прошедший год.

По данным Украины, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия вывезла около 20 тысяч украинских детей, включая сирот и воспитанников детских учреждений разного типа. За это время Киеву при помощи посредников удалось вернуть чуть больше двух тысяч из них.

В отчёте комиссии говорится, что российские власти сознательно и систематически не раскрывают информацию о местоположении детей, распределяют их в детские дома и отдают в приёмные семьи.

В некоторых случаях усыновлением занимаются российские семьи, несмотря на наличие у украинских детей родных в Украине. Это, считает комиссия, приравнивается к преступлению против человечности – насильственному исчезновению детей.

Вместе с этим процесс по репатриации детей, несмотря на усилия Украины и других государств-посредников, Россия затягивает на годы. Это международная комиссия ООН называет военным преступлением.

Комиссия также отмечает, что перемещённым украинским детям выдают российское гражданство и размещают их на порталах для усыновления.

Российские власти отвергают все обвинения и утверждают, что "эвакуировали" детей от боевых действий. В комиссии ООН говорят, что во время войны эвакуация допустима, но она должна быть временной, а дети должны быть возвращены на родину как можно скорее.

Весной 2023 года Международный уголовный суд выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с незаконным перемещением украинских детей.



