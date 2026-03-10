Ссылки для упрощенного доступа

Комиссия ООН назвала вывоз украинских детей Россией преступлением против человечности

Международная комиссия ООН назвала преступлением против человечности перемещение украинских детей на территории, не подконтрольные Киеву. Об этом сообщили телеканалу Настоящее Время в Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений, совершенных в ходе войны России и Украины.

Комиссия также опубликовала новый отчёт, в котором подробно описывает результаты расследований за прошедший год.

По данным Украины, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия вывезла около 20 тысяч украинских детей, включая сирот и воспитанников детских учреждений разного типа. За это время Киеву при помощи посредников удалось вернуть чуть больше двух тысяч из них.

В отчёте комиссии говорится, что российские власти сознательно и систематически не раскрывают информацию о местоположении детей, распределяют их в детские дома и отдают в приёмные семьи.

В некоторых случаях усыновлением занимаются российские семьи, несмотря на наличие у украинских детей родных в Украине. Это, считает комиссия, приравнивается к преступлению против человечности – насильственному исчезновению детей.

Вместе с этим процесс по репатриации детей, несмотря на усилия Украины и других государств-посредников, Россия затягивает на годы. Это международная комиссия ООН называет военным преступлением.

Комиссия также отмечает, что перемещённым украинским детям выдают российское гражданство и размещают их на порталах для усыновления.

Российские власти отвергают все обвинения и утверждают, что "эвакуировали" детей от боевых действий. В комиссии ООН говорят, что во время войны эвакуация допустима, но она должна быть временной, а дети должны быть возвращены на родину как можно скорее.

  • Весной 2023 года Международный уголовный суд выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с незаконным перемещением украинских детей.


