Комиссия Совета Европы осудила решение о ликвидации "Мемориала"

Европейская комиссия за демократию через право - консультативный орган Совета Европы, известный также как Венецианская комиссия - осудила решение российского Верховного суда о ликвидации "Международного Мемориала" (включён в реестр "иноагентов"). В заявлении комиссии решение называют нарушением международных стандартов.
Венецианская комиссия считает "неточным и слишком широким" законодательство об "иностранных агентах", в нарушении которого российские власти обвинили организацию.
"Любое наказание должно быть пропорционально правонарушению, а ликвидация организации должна быть возможна только как крайняя мера для случаев серьезных нарушений, угрожающих демократии", – заявляют в комиссии, добавляя, что "Мемориал" – одна из самых известных российских правозащитных организаций.
Даже повторяющиеся административные нарушения не могут быть основанием для ликвидации такой организации, считают в комиссии. Они указывают также на то, что Россия не учла претензии "Мемориала" к законодательству об "иноагентах".
- Верховный суд России ликвидировал "Международный Мемориал" по иску Генпрокуратуры 28 декабря. На следующий день такое же решение принял Московский городской суд в отношении правозащитного центра "Мемориал" (внесён в реестр "иноагентов") по иску прокуратуры Москвы. Решения могут быть обжалованы.
- Венецианская комиссия консультирует страны по вопросам конституционного права. В ней состоят страны Совета Европы, в том числе Россия, и ещё несколько государств. В июле комиссия призвала Россию доработать законы об "иностранных агентах" из-за "размытых формулировок".
- ЕСПЧ после вынесения решений о ликвидации организаций в срочном порядке потребовал приостановить их исполнение. Основанием стала жалоба на закон об "иноагентах", поданная российскими НКО (в том числе "Мемориалом") ещё в 2013 году. Решение по этой жалобе ЕСПЧ пока не принял.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.