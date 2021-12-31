Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Комиссия Совета Европы осудила решение о ликвидации "Мемориала"

Европейская комиссия за демократию через право - консультативный орган Совета Европы, известный также как Венецианская комиссия - осудила решение российского Верховного суда о ликвидации "Международного Мемориала" (включён в реестр "иноагентов"). В заявлении комиссии решение называют нарушением международных стандартов.

Венецианская комиссия считает "неточным и слишком широким" законодательство об "иностранных агентах", в нарушении которого российские власти обвинили организацию.

"Любое наказание должно быть пропорционально правонарушению, а ликвидация организации должна быть возможна только как крайняя мера для случаев серьезных нарушений, угрожающих демократии", – заявляют в комиссии, добавляя, что "Мемориал" – одна из самых известных российских правозащитных организаций.

Даже повторяющиеся административные нарушения не могут быть основанием для ликвидации такой организации, считают в комиссии. Они указывают также на то, что Россия не учла претензии "Мемориала" к законодательству об "иноагентах".

  • Верховный суд России ликвидировал "Международный Мемориал" по иску Генпрокуратуры 28 декабря. На следующий день такое же решение принял Московский городской суд в отношении правозащитного центра "Мемориал" (внесён в реестр "иноагентов") по иску прокуратуры Москвы. Решения могут быть обжалованы.
  • Венецианская комиссия консультирует страны по вопросам конституционного права. В ней состоят страны Совета Европы, в том числе Россия, и ещё несколько государств. В июле комиссия призвала Россию доработать законы об "иностранных агентах" из-за "размытых формулировок".
  • ЕСПЧ после вынесения решений о ликвидации организаций в срочном порядке потребовал приостановить их исполнение. Основанием стала жалоба на закон об "иноагентах", поданная российскими НКО (в том числе "Мемориалом") ещё в 2013 году. Решение по этой жалобе ЕСПЧ пока не принял.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG