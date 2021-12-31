Комиссия Совета Европы осудила решение о ликвидации "Мемориала"

Европейская комиссия за демократию через право - консультативный орган Совета Европы, известный также как Венецианская комиссия - осудила решение российского Верховного суда о ликвидации "Международного Мемориала" (включён в реестр "иноагентов"). В заявлении комиссии решение называют нарушением международных стандартов.

Венецианская комиссия считает "неточным и слишком широким" законодательство об "иностранных агентах", в нарушении которого российские власти обвинили организацию.

"Любое наказание должно быть пропорционально правонарушению, а ликвидация организации должна быть возможна только как крайняя мера для случаев серьезных нарушений, угрожающих демократии", – заявляют в комиссии, добавляя, что "Мемориал" – одна из самых известных российских правозащитных организаций.

Даже повторяющиеся административные нарушения не могут быть основанием для ликвидации такой организации, считают в комиссии. Они указывают также на то, что Россия не учла претензии "Мемориала" к законодательству об "иноагентах".