Комитет 6 января просит предъявить Трампу уголовные обвинения

Комитет Палаты представителей, расследовавший штурм Капитолия 6 января 2021 года, рекомендует предъявить бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения по четырем статьям. Об этом сообщает Reuters.
По мнению членов комитета, Трампу следует предъявить обвинения в препятствовании официальной процедуре, сговоре с целью мошенничества в отношении федерального правительства, сговоре для дачи ложных показаний и вооруженном мятеже.
Это первый случай в истории страны, когда специальный комитет рекомендует начать уголовное расследование в отношении бывшего президента, отмечает агентство.
Рекомендация комитета носит символический характер и окончательное решение о возбуждении уголовного дела будет принимать Минюст США.
В ходе 18-месячного расследования комитет провел более одной тысячи допросов свидетелей и собрал сотни тысяч документов. С января большинство в Палате представителей будут иметь республиканцы, и ожидается, что они упразднят комитет, в который вошли семь представителей Демократической партии и два республиканца.
6 января 2021 года группа сторонников действующего президента США Дональда Трампа ворвалась в здание Капитолия, пытаясь сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на президентских выборах в ноябре. После штурма стало известно о гибели пяти человек, в том числе одного офицера полиции. После штурма Капитолия против сотен граждан возбудили уголовные дела, несколько человек осуждены.
Незадолго до событий в Капитолии Дональд Трамп выступил на митинге своих сторонников вблизи Белого дома. Он повторил недоказанные его юристами в судах обвинения, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы.
- В США сейчас проводятся три расследования действий Трампа. Федеральная прокуратура расследует потенциально незаконное хранение Трампом президентских документов и его возможную причастность к действиям его сторонников, ворвавшихся в здание Конгресса 6 января 2021 года. В Джорджии прокуратура расследует попытки Трампа изменить результаты президентских выборов 2020 года в этом штате.
- Несмотря на это, в середине ноября Дональд Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты страны от Республиканской партии на выборах 2024 года. Поддержка Трампа среди республиканцев остается высокой. К нему положительно относятся 80 процентов зарегистрированных республиканцев, что лишь на 11 процентов меньше, чем в день выборов в 2020 году.
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