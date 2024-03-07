Комитет Европарламента поддержал украинских аграрных производителей

Европейские законодатели в четверг одобрили предоставление бестарифного доступа на рынки ЕС украинским аграрным производителям.



Еврокомиссия предложила продлить отмену пошлин и квот до июня 2025 года. Комитет Европарламента по торговле одобрил это предложение.



Импортные пошлины и квоты на украинскую сельхозпродукцию были отменены в 2022 году после начала полномасштабного российского вторжения. Многие европейские фермеры выступают против конкуренции со стороны более дешевого украинского импорта.



Торговый комитет также проголосовал за продление срока действия аналогичного соглашения для сельскохозяйственного импорта из Молдовы.

Ожидается, что законодательный орган Евросоюза в полном составе одобрит это решение на следующей неделе. Об этом сообщили Русская служба "Голоса Америки" и агентство AFP.