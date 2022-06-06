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Комитет Госдумы одобрил ужесточение законодательства о госизмене

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник одобрил ужесточение ряда норм Уголовного кодекса, связанных с обвинениями в госизмене и нанесении ущерба безопасности государства.

Так, комитет поддержал принятие в первом чтении законопроекта, по которому переход на сторону противника в условиях боевых действий, участие в которых принимает Россия, приравнивается к госизмене. За это будет грозить до 20 лет лишения свободы. Такой же срок будет грозить за участие граждан России в боевых действиях за пределами страны "в целях, противоречащих интересам России".

В Уголовный кодекс также предлагается внести новую статью - о "конфиденциальном сотрудничестве" с иностранными спецслужбами, международными организациями или их представителями. Речь идёт о "тайном поддержании контакта" с такими организациями "в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России". За такое преступление - если в нём не будет признаков госизмены - будет грозить до 8 лет лишения свободы.

Ещё одна статья, которой предлагается дополнить Уголовный кодекс - о "призывах к деятельности, направленной против безопасности". За такие призывы грозит от двух, до - при определённых обстоятельствах - семи лет колонии.

Предлагаемые поправки, очевидно, связаны с войной в Украине. Сообщалось о российских гражданах, которые участвуют в конфликте на украинской стороне.

Когда документы рассмотрит пленарное заседание, пока не ясно.

После российского вторжения в Украину Госдума оперативно приняла пакет поправок к законодательству, установив уголовную ответственность за так называемые фейки об армии и за дискредитацию Вооружённых сил. Известны десятки случаев уголовных дел по этим статьям.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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