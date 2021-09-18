Комитет министров Совета Европы вновь призвал Россию освободить Навального

Комитет министров Совета Европы призвал власти России освободить Алексея Навального, а также выплатить компенсации заявителям по ряду дел, в частности, по "делу ЮКОСа". Положения национального законодательства не могут служить оправданием нарушения обязательств, вытекающих из международных договоров", – подчеркнул комитет министров Совета Европы.

Комитет министров Совета Европы 14–16 сентября провел ежеквартальное заседание, посвященное надзору за исполнением постановлений и решений ЕСПЧ. Рассмотрено состояние десятков дел, которые касаются 20 государств-членов Совета Европы. Шесть из рассмотренных дел касаются России, сообщило "Международное французское радио".

Речь идёт в частности о "деле Кировлеса" ("Навальный и Офицеров против РФ") и деле "Навальные против РФ" ("дело Ив Роше"). По этим двум делам ЕСПЧ постановил, что заявителей осудили в России "за действия, неотличимые от обычной коммерческой деятельности" на основании "произвольных" и "явно необоснованных" судебных решений.

На заседании министров Совета Европы обсуждалось и дело "Нефтяная компания ЮКОС против РФ". Комитет министров СЕ напомнил, что Россия не исполнила постановление ЕСПЧ.

Суд в Страсбурге обязал Россию выплатить истцам компенсацию материального ущерба в 1 866 104 634 евро и 300 тысяч евро издержек и судебных расходов. Комитет министров подчеркнул, что "положения национального законодательства не могут служить оправданием нарушения обязательств, вытекающих из международных договоров, которые государство решило ратифицировать". Комитет министров призвал Россию предоставить план по выплате компенсаций, включая сроки выплат.

Комитет министров СЕ напомнил о других невыполненных Россией постановлениях ЕСПЧ. Например, по постановлению ЕСПЧ от 31 января 2019 года, Россия должна была выплатить за три месяца 10 млн евро по межгосударственной жалобе Грузии в связи с выдворением грузинских граждан в 2006 году. До сих пор ничего не выплачено, констатирует надзорный орган.

Комитет также высказался относительно дела "Хашиев, Акаев и другие против РФ", которое касается убийств и насильственных исчезновений во время контртеррористических операций в Чечне и соседних регионах. Из 650 человек, значащихся в исковом списке пропавших без вести в 1999–2006 гг., найдены только двое. Комитет также высказался относительно дела "Пичугин (группа Кляхина) против РФ", призвав власти РФ срочно найти альтернативные способы обеспечить защиту прав заявителя, предусмотренных Конвенцией.

Россия является членом Совета Европы и ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека, взяв на себя обязательства исполнять решения ЕСПЧ. Однако в декабре прошлого года в России был закреплен приоритет Конституции над международным правом, говорится в публикации.