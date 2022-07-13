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Комитет по правам человека ООН запретил выдачу Минску Яны Пинчук

Яна Пинчук

Комитет по правам человека ООН запретил выдачу белорусской активистки Яны Пинчук, которую суд в России постановил экстрадировать на родину. О этом сообщила Московская Хельсинкская группа. В Беларуси Пинчук обвиняется в призывах к захвату власти и создании экстремистского формирования. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее правозащитники обратились в ООН с просьбой применить временные меры и остановить процесс экстрадиции до рассмотрения её индивидуальной жалобы.

"Комитет нашел обоснованными риски непоправимого вреда в случае экстрадиции и попросил правительство России воздержаться от выдачи Яны, чтобы предоставить ей доступ к внутренним процедурам предоставления убежища, обеспечить ее немедленный доступ к предметам первой необходимости и обеспечить защиту её жизни, физической и психической неприкосновенности, пока её дело находится на рассмотрении Комитета", - говорится в сообщении.

  • Пинчук приехала в Санкт-Петербург в 2018 году, она работала официанткой и не знала об уголовном деле, которое возбудили против неё в Беларуси. В начале ноября 2021 года Яну Пинчук задержали по запросу белорусских властей. Её арестовали, всё это время она находится в СИЗО.
  • В Беларуси следствие считает Яну Пинчук администратором протестного Telegram-чата "Витебск 97%". Её действия признали экстремистскими. Пинчук не отрицала, что состояла в активистских чатах, но утверждала, что не администрировала их. Она считает, что возбужденное против нее дело - политическое, ее преследуют за за помощь задержанным на мирных протестах
  • Генпрокуратура России приняла решение о выдаче Пинчук Беларуси в марте 2022 года. Пинчук заявляла, что ее нельзя экстрадировать, так как на родине её ждет длительное заключение по незаконным обвинениям и пытки. Пинчук просила Россию предоставить ей политическое убежище, но ей было отказано в этом.
  • Пинчук обжаловала решение Генпрокуратуры об экстрадиции. 1 июня 2022 года городской суд Петербурга оставил решение в силе. Пинчук подала апелляцию. Она состоится 13 июля. Если решение не будет изменено, активистку экстрадируют.

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