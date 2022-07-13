Комитет по правам человека ООН запретил выдачу Минску Яны Пинчук

Комитет по правам человека ООН запретил выдачу белорусской активистки Яны Пинчук, которую суд в России постановил экстрадировать на родину. О этом сообщила Московская Хельсинкская группа. В Беларуси Пинчук обвиняется в призывах к захвату власти и создании экстремистского формирования. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее правозащитники обратились в ООН с просьбой применить временные меры и остановить процесс экстрадиции до рассмотрения её индивидуальной жалобы.

"Комитет нашел обоснованными риски непоправимого вреда в случае экстрадиции и попросил правительство России воздержаться от выдачи Яны, чтобы предоставить ей доступ к внутренним процедурам предоставления убежища, обеспечить ее немедленный доступ к предметам первой необходимости и обеспечить защиту её жизни, физической и психической неприкосновенности, пока её дело находится на рассмотрении Комитета", - говорится в сообщении.