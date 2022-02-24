К началу военной операции в Донбассе на границу с Украиной перебросили российских солдат- срочников. Об этом сообщает издание "Агентство" со ссылкой на Комитет солдатских матерей.

Председатель правления организации Ольга Ларкина рассказала изданию, что с начала недели в комитете получили десятки звонков от матерей, которые пожаловались, что их сыновей-призывников срочно отправили к украинской границе, выдав бронежилеты и боевое оружие. Матери пишут в комментариях в группах ВКонтакте, что их сыновья-солдаты, переброшенные на границу с Украиной, перестали выходить на связь. По словам Ларкиной, молодых людей заставили подписать контракты. У тех, кто отказывается подписывать контракт, отбирают военные билеты и ставят штамп, либо подписывают контракты за них, отметила председатель Комитета солдатских матерей.

Организация располагает сведениями об отправке в Белгородскую область, граничащую с Украиной, солдат из 752-го мотострелкового полка в городе Валуйки, учебной воинской части в Коврове, 3-я мотострелковой дивизии из Богучар, из Наро-Фоминской воинской части и Таманской дивизии.

Среди тех, кого отправляют на границу, даже те военнослужащие срочной службы, которых призвали лишь в декабре 2021 года и которые еще не успели пройти необходимой подготовки.

При этом в Минобороны ранее заявляли, что отправка на войну срочников исключена. По закону их можно направлять в зону боевых действий не ранее, чем через четыре месяца после начала службы в армии.