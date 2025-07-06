Депутат Челябинского заксобрания и президент компании "Южуралзолото" Константин Струков был остановлен при попытке покинуть Россию, несмотря на судебный запрет. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным газеты, Струков планировал вылететь из Челябинска в Турцию на личном бизнес-джете Bombardier, на который ранее был наложен арест. Уже на борту самолета судебные приставы изъяли загранпаспорт миллиардера, который к тому времени уже был аннулирован.

В "Южуралзолоте" отвергли сообщения о задержании Струкова. Представитель компании заявил ТАСС, что в субботу миллиардер находился на рабочем месте в офисе организации в Москве, и "выезжать за границу он не планировал и не планирует".

Ранее суд в Челябинске в рамках иска Генпрокуратуры запретил Струкову и членам его семьи выезд за рубеж и наложил ряд других обеспечительных мер. В иске ведомство требует изъять в доход государства активы миллиардера. По данным "Коммерсанта", Струков, используя свой статус, завладел золотодобывающими и угольными предприятиями, оформив активы на своих дочерей, а также подконтрольных ему лиц.

2 июля прошли обыски в офисах "Южуралзолота" и аффилированных с ним организаций в рамках уголовного дела о нарушении природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов. Однако, по данным "Коммерсанта", Струков в этом деле не фигурирует.