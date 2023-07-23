"Коммерсантъ": Губарева после ареста Стрелкова проверяют на экстремизм

Правоохранительные органы проверяют на экстремизм Павла Губарева, одного из бывших лидеров сепаратистов "ДНР", соратника арестованного Игоря Стрелкова (Гиркина). Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. С чем именно связана проверка - не уточняется. Губарев, как и другие члены организованного Стрелковым так называемого Клуба рассерженных патриотов, резко критикует российские власти с радикально провоенных позиций.

О проверке стало известно после ареста Стрелкова по обвинению в публичных призывах к экстремизму. Губарев во время судебного заседания устроил у здания Мещанского суда в Москве одиночный пикет. Его на короткое время задержали и отпустили, предупредив о недопустимости пикетов (они в Москве по прежнему запрещены под предлогом пандемии коронавирусной инфекции, которая, по оценке ВОЗ, уже не является чрезвычайной ситуацией).

После сообщения о проверке на экстремизм Губарев опубликовал в телеграме пост со словами: "Закручивание гаек это как правило хорошо. Но если конструкция гнилая и ржавая, то есть произошла деградация механических свойств металла (усталость металла), то при закручивании гаек конструкция ломается. Закручивайте посильнее, убейте уже себя! Мы все от вас очень устали! Слава России!"