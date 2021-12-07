"Коммерсантъ": кинотеатры отказались от проката "Ёлок-8"

Четыре крупнейшие в России киносети – объединённая "Синема Парк" и "Формула кино", "Каро", "Киномакс" и "Синема Стар" – отказались брать в репертуар новогодний фильм "Ёлки-8". Об этом пишет "Коммерсантъ".

Причиной этого, по словам источников издания на кинорынке, стал слишком короткий промежуток между офлайн- и онлайн-премьерами картины. Дело в том, что продюсеры картины запланировали онлайн-премьеру на платформе ivi 30 декабря, тогда как в кинотеатрах фильм стартует 16 декабря. Сети усомнились в коммерческом потенциале проекта. Прокатчики заявляют, что готовы показывать картину при условии её выхода на ivi не ранее чем через шесть недель.

Киносети ещё в 2020 году предупреждали дистрибуторов, что не будут выпускать "ничего, где нет "окна" между офлайн- и онлайн-премьерами в восемь недель". Однако создатели "Ёлок-8" не стали согласовывать с кинотеатрами новый подход, сказал источник издания на кинорынке.

"Ёлки" – многолетняя франшиза кинокомпании Bazelevs Тимура Бекмамбетова, выходящая в Новый год. После седьмой серии Бекмамбетов отошел от "Ёлок" и теперь осуществляет "общее художественное руководство". Проект подхватила продюсерская команда ivi, которая стала соинвестором восьмой части. Фильм сделан за считаные месяцы – партнёры объявили о начале съёмок только в августе. Режиссёром стал Антон Богданов, актёр предыдущих частей франшизы.