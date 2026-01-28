"Коммерсант": российские НПЗ готовятся возобновить экспорт бензина

Крупные российские НПЗ готовятся возобновить с февраля экспорт бензина. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли. Издание отмечает, что ожидания снятия эмбарго на экспорт бензина уже отразились на биржевых ценах, которые перешли к росту.

В частности, Киришский НПЗ в следующем месяце планирует отгрузить 111 тысяч тонн через порт Усть-Луга, а весь возможный экспорт в феврале-марте оценивается в 700–900 тысяч тонн в месяц.

Сейчас экспорт бензина из России запрещён до конца февраля. Ограничения были введены в сентябре 2025 года. Как утверждает "Коммерсант", Минэнерго внесло на днях в правительство проект постановления об отмене запрета уже с февраля.

Отмена эмбарго может, помимо прочего, свидетельствовать о том, что российские НПЗ восстанавливаются после атак украинских беспилотников, которые в особенности прошлой осенью привели к остановке производства или к нарушению работы на ряде предприятий.

Сообщения о возможном снятии ограничений на зарубежные поставки уже повлияли на биржевые котировки. Так, стоимость марки АИ-92 на Петербургской бирже 19–28 января выросла на 5,9%, отмечает "Коммерсант".