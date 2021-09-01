"Коммерсантъ" узнал причины крушения Ил-112В в Подмосковье

Эксперты Министерства промышленности и торговли России и Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установили причину крушения экспериментального транспортного самолета Ил-112В. Катастрофа произошла 17 августа в подмосковной Кубинке и привела к гибели всех трёх членов экипажа.

По данным собеседника "Коммерсанта", близкого к расследованию, критическую ситуацию на борту спровоцировал пожар двигателя, но в неконтролируемый крен самолёт ушёл из-за обрыва разрушенной огнём тяги правого элерона.

Согласно выводам экспертов, после возгорания двигателя сработала первая очередь системы пожаротушения, но безрезультатно. После этого экипаж пытался потушить пожар вручную. Сделать это не удалось, так как производитель самолета ориентировал системы пожаротушения на двигатели, а огонь к тому моменту распространился на крыло. Экипаж запросил вынужденную посадку, остановил горящий двигатель и направил самолет к аэродрому в Кубинке.

Как установили эксперты, из-за разрушения тяги элерон, помогавший летчикам обеспечивать прямолинейный полет, встал в нейтральное положение, расположившись вдоль плоскости крыла, а самолет начал крениться и опускать нос. Пилоты, как полагают эксперты, уже в момент обрыва тяги поняли, что начавшийся процесс необратим, что они не могут повлиять на ситуацию и просто молчали, пишет газета.

По словам экспертов, вывести из крена самолет в таких условиях не смог бы ни один пилот в мире. Причиной происшедшей трагедии большинство специалистов считает неподготовленность к полетам первого экспериментального образца военно-транспортного самолёта и возможную спешку с его вводом в строй.

Ил-112В – первый военно-транспортный самолёт, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Его разработка велась с начала 90-х годов и сталкивалась с постоянными сложностями из-за недостатка финансирования. Минобороны даже планировало закрыть проект и закупить украинские Ан-140. Однако это стало невозможным после аннексии Крыма и войны на востоке Украины.

Разбившийся самолёт 13 августа прилетел с Воронежского авиазавода корпорации "Ростех" в Подмосковье для участия в форуме "Армия-2021". Это его первый опытный образец. Командиром экипажа был лётчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.

Турбовинтовые двигатели для Ил-112В разрабатывает входящее в Объединённую двигателестроительную корпорацию "ОДК-Климов" в Санкт-Петербурге. Его лётные испытания начались в 2017 году.