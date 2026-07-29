"Коммерсант": Wildberries ищет склады в Казахстане после ударов ВСУ

Маркетплейс Wildberries после серии украинских ударов по своим логистическим центрам в России начал поиск складских помещений в Казахстане. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на четыре источника на рынке недвижимости.

По словам одного из собеседников издания, компания рассматривает аренду складов общей площадью около 100 тысяч квадратных метров. Другой источник утверждает, что Wildberries "готова забрать все доступные в Казахстане склады".

В самой компании заявили, что строительство логистических центров в Казахстане началось ранее и не связано с недавними событиями. В Алматы возводится комплекс площадью более 100 тысяч квадратных метров, а в Астане строится объект площадью 160 тысяч квадратных метров. В Wildberries отметили, что перераспределяют товары между различными складами для повышения устойчивости логистики и удобства партнеров.

Как отмечает "Коммерсант", найти единый склад площадью 100 тысяч квадратных метров в Казахстане затруднительно. На рынке свободны около 130 тысяч квадратных метров складских площадей, однако они расположены в разных городах.

Источники издания также утверждают, что в России владельцы складской недвижимости неохотно сотрудничают с Wildberries из-за повышенных рисков. По их словам, стандартные страховые полисы не покрывают ущерб, причиненный в результате ударов беспилотников.

Украина наносит удары по логистическим центрам Wildberries с 18 июля. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что эти объекты использовались для поставок подсанкционных комплектующих для производства беспилотников, навигационного оборудования и другого военного снаряжения. После начала атак Wildberries убрала с сайта раздел "Всё для СВО", однако товары военного назначения по-прежнему доступны в других категориях маркетплейса.