Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали 54-летнего жителя Ингушетии Хасана Альтемирова, которого обвиняют в пособничестве одному из фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает "Коммерсант".

Утверждается, что Альтемиров является "участником боевого крыла группы (вирда) последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева". В 2023 году ФСБ внесла "боевое крыло последователей Батал-Хаджи" в список террористических организаций.

Против задержанного возбуждено уголовное дело о пособничестве в руководстве террористическим сообществом. По версии следствия, в 2025 году Альтемиров обеспечил поддельными паспортами как минимум трех разыскиваемых баталхаджинцев. Одним из них был Батыр Кулаев, которого обвиняют в обеспечении оружием исполнителей теракта в "Крокусе". Благодаря поддельному паспорту он покинул страну.