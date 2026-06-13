Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали 54-летнего жителя Ингушетии Хасана Альтемирова, которого обвиняют в пособничестве одному из фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает "Коммерсант".
Утверждается, что Альтемиров является "участником боевого крыла группы (вирда) последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева". В 2023 году ФСБ внесла "боевое крыло последователей Батал-Хаджи" в список террористических организаций.
Против задержанного возбуждено уголовное дело о пособничестве в руководстве террористическим сообществом. По версии следствия, в 2025 году Альтемиров обеспечил поддельными паспортами как минимум трех разыскиваемых баталхаджинцев. Одним из них был Батыр Кулаев, которого обвиняют в обеспечении оружием исполнителей теракта в "Крокусе". Благодаря поддельному паспорту он покинул страну.
- Баталхаджинцы – религиозная группа в Ингушетии, ее члены считают себя последователями суфийского шейха Батал-Хаджи Белхороева, жившего на рубеже XIX–XX веков. Это одно из самых влиятельных и закрытых сообществ в Ингушетии численностью до 20 тысяч человек.
- В марте суд приговорил исполнителей Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Махаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачаболизоду, признанных непосредственными участниками нападения, к пожизненному лишению свободы. Еще 11 человек, которых следствие считает пособниками, также получили пожизненные сроки, еще назначили наказание от 19 до 22 лет.
- Нападение на "Крокус Сити Холл" произошло 22 марта 2024 года перед началом концерта группы "Пикник". Нападавшие открыли стрельбу по людям в холле, коридорах и зрительном зале, а затем подожгли концертный зал. Погибли 146 человек, более 500 пострадали.