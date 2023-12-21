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Время Свободы

Коммунально-национальная катастрофа. Сосульки и гололед в России

Информационный дайджест "Время Свободы", 21 декабря

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Время Свободы - Темы дня 21.12.2023
by Радио Свобода

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Депутаты муниципального образования «Смольнинское» опубликовали обращение к Владимиру Путину с требованием вернуть домой мобилизованных военнослужащих;

Новые правила призыва на военную службу в России;

Исламистская радикальная группировка ХАМАС отвергла предложение Израиля о недельном прекращении огня в обмен на освобождение сорока заложников;

Лед и снег на крышах домов уже многие годы оборачивается коммунальной катастрофой в Петербурге и других городах России;

Новое правительство Польши сменило руководителей ведущих государственных СМИ в России;

Михаил Саакашвили обещает вступление Грузии в ЕС к 2028 году в случае победы его партии на выборах;

Клип на песню Николая Баскова «Странник» оштрафован за «пропаганду ЛГБТ».

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