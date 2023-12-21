Коммунально-национальная катастрофа. Сосульки и гололед в России

Депутаты муниципального образования «Смольнинское» опубликовали обращение к Владимиру Путину с требованием вернуть домой мобилизованных военнослужащих;
Новые правила призыва на военную службу в России;
Исламистская радикальная группировка ХАМАС отвергла предложение Израиля о недельном прекращении огня в обмен на освобождение сорока заложников;
Лед и снег на крышах домов уже многие годы оборачивается коммунальной катастрофой в Петербурге и других городах России;
Новое правительство Польши сменило руководителей ведущих государственных СМИ в России;
Михаил Саакашвили обещает вступление Грузии в ЕС к 2028 году в случае победы его партии на выборах;
Клип на песню Николая Баскова «Странник» оштрафован за «пропаганду ЛГБТ».
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