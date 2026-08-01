Компании и госучреждения РФ ищут экспертов по воинскому учёту

Российские компании и госучреждения активно ищут специалистов по воинскому учёту. На сайте HeadHunter в настоящий момент размещено более 2,5 тысячи вакансий для специалистов с навыками воинского и мобилизационного учета и бронирования персонала. Из них почти 1,3 тысячи объявлений были опубликованы за последнюю неделю, обратило внимание "Агентство".

В Москве подобных вакансий за неделю появилось не менее 350, неделей ранее новых объявлений было чуть более 70.

Специалистов по воинскому учёту сейчас ищут в том числе мэрия Москвы, "Жилищник", департамент по ГОЧС Москвы, Центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны России, Роскосмос, "МТС-Безопасность", "Алмаз-Антей Телекоммуникации".

При этом в течение трёх месяцев после начала мобилизации в России в сентябре 2022 года на HeadHunter было размещено порядка 500 вакансий для таких экспертов.

Правозащитники назвали несколько возможных причин, почему возник большой спрос на специалистов по мобилизационному учету. По мнению адвокатов из команды Калоя Ахильгова по военному праву, это связано с введением штрафов и увеличением нагрузки на работодателей по контролю воинского учета.

Юрист "Школы призывника" Тимофей Васькин считает, что связанные с государством структуры и компании знают о приближающейся мобилизации либо ожидают её. В проекте "Идите лесом" предположили, что объявления с подобными вакансиями – это новый способ вербовки на войну.

В июле телеграм-канал "Говорит НеМосква" писал, что на "Авито" массово начали появляться вакансии охранников, курьеров, слесарей, монтажников, электриков и сварщиков с зарплатами в несколько сотен тысяч рублей и обязательным подписанием контракта с российской армией.

Представители российских властей отвергают возможность объявления новой мобилизации, о возможности которой в последнее время вновь говорят эксперты, а также представители Украины.