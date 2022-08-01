Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Компании митрополита Тихона заработали за семь лет 20 млрд рублей 

Митрополит Тихон и Владимир Путин, архивное фото

Компании митрополита Тихона (Шевкунова) заработали за последние семь лет минимум 20 миллиардов рублей - в основном, благодаря государственным заказам, сообщает издание "Важные истории".

По данным СМИ, только один фонд "Моя история", связанный с Шевкуновым, получил в прошлом году 3 млрд рублей от "Газпромнефти". Порядка 10 млрд рублей с 2015 года заработали исторические парки "Россия - моя страна", которые также напрямую связаны с митрополитом.

Отмечается, что почти все проекты Тихона, получившие деньги, ориентированы на пропаганду действий российской власти. Так, с начала военного вторжения в Украину, здания исторических парков украсили буквы Z, внутри появилась экспозиция под названием "НАТО. Хроника жестокости", а в челябинском историческом парке "Россия - моя история" открылась выставка "Архивы свидетельствуют. Украинский национализм в годы Второй мировой войны", помощь в организации которой оказывало местное управление ФСБ.

Митрополита Тихона Шевкунова в СМИ часто называют "духовником Путина". Сам он это отрицает.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG