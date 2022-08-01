Компании митрополита Тихона заработали за семь лет 20 млрд рублей 

Компании митрополита Тихона (Шевкунова) заработали за последние семь лет минимум 20 миллиардов рублей - в основном, благодаря государственным заказам, сообщает издание "Важные истории".

По данным СМИ, только один фонд "Моя история", связанный с Шевкуновым, получил в прошлом году 3 млрд рублей от "Газпромнефти". Порядка 10 млрд рублей с 2015 года заработали исторические парки "Россия - моя страна", которые также напрямую связаны с митрополитом.

Отмечается, что почти все проекты Тихона, получившие деньги, ориентированы на пропаганду действий российской власти. Так, с начала военного вторжения в Украину, здания исторических парков украсили буквы Z, внутри появилась экспозиция под названием "НАТО. Хроника жестокости", а в челябинском историческом парке "Россия - моя история" открылась выставка "Архивы свидетельствуют. Украинский национализм в годы Второй мировой войны", помощь в организации которой оказывало местное управление ФСБ.

Митрополита Тихона Шевкунова в СМИ часто называют "духовником Путина". Сам он это отрицает.