Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Adidas прекратила сотрудничество с Канье Уэстом

Рэпер Канье Уэст

Немецкая компания спортивной одежды и обуви Adidas прекратила сотрудничество с рэпером Канье Уэстом из-за комментариев рэпера в социальных сетях.

В заявлении Adidas говорится, что компания "не терпит антисемитизма и любого другого языка ненависти", а недавние комментарии и действия рэпера "нарушают такие ценности компании, как инклюзивность, взаимное уважение и справедливость".

Adidas прекращает производство товаров под брендом Yeezy, созданного Уэстом, а также выплаты рэперу. Как пишет Bloomberg со ссылкой на мнение аналитиков, на Yeezy приходится до 8% от общего объема продаж Adidas. Как ожидается, разрыв сотрудничества понизит чистую прибыль компании в 2022 году примерно на 250 млн евро. Как ранее сообщало издание Forbes, в случае расторжения контракта с Adidas рэпер может перестать быть миллиардером.

В заявлении компании отмечается, что Adidas является единственным владельцем всех прав на дизайн существующих продуктов, а также предыдущих и новых цветовых решений в рамках партнерства.

Adidas решил пересмотреть партнерство с рэпером после того, как Канье Уэст появился во время показа новой коллекции своего бренда в футболке "White Lives Matter", отсылающей к названию движения за права темнокожих "Black Lives Matter".

Вскоре Twitter заблокировал аккаунт рэпера из-за публикации антисемитского твита. Аккаунт Уэста в Instagram тоже был заблокирован. Это произошло после публикации поста, который был назван антисемитским: в переписке с рэпером Шоном Комбсом Уэст намекнул, что Комбса контролируют влиятельные евреи.

После блокировки аккаунтов рэпер решил купить социальную сеть Parler, популярную среди радикально-правых американцев. Ожидается, что сделка по покупке Parler будет закрыта до конца года. Ее сумма не раскрывается.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG