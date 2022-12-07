WSJ: фирма Ткачёва отобрала 160 тысяч гектаров земли у фермеров Украины

Компания "Агрокомплекс", которой владеет бывший министр сельского хозяйства России и экс-губернатор Краснодарского края Александр Ткачёв, захватила свыше полутора тысяч квадратных километров земли в Донбассе, говорится в материале издания The Wall Street Journal.

Таким образом компания стала одним из крупнейших операторов ферм в Украине, что может позволить российским властям контролировать значительную часть урожая украинского зерна.

Земля была фактически отобрана в результате российского вооружённого вторжения. Ранее она принадлежала трём крупнейшим сельскохозяйственным компаниям Украины - HarvEast Holding, "Нибулон" и Agroton Public Ltd. По словам руководителей этих предприятий и нескольких украинских фермеров, к ним приходили представители оккупационных администраций так называемых "ДНР" и "ЛНР", иногда с группами вооружённых людей, и угрозами заставляли их подписывать документы о передаче собственности, причём по российским законам. Кроме того, у них отбирали сельскохозяйственную технику и урожай. Так, глава украинской компании "Агротон" Юрий Журавлёв рассказал, что у его предприятия были украдены 350 тысяч тонн семян пшеницы и подсолнечника.

Никаких компенсаций никто из украинских фермеров не получил.

Агентство Bloomberg со ссылкой на NASA Harvest утверждало, что Россия в этом году вывезла из Украины зерно стоимостью не менее 1 миллиарда долларов. По его данным, на подконтрольных России территориях Украины был собран урожай пшеницы размером примерно 6 миллионов тонн. Сейчас российскими войсками оккупированы территории, на которых выращивается примерно четвёртая часть всей украинской пшеницы.