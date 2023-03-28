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Компания дочери Пескова за год увеличила выручку в 70 раз

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова 

Компания Centrum Moscow, 30% акций которой принадлежат дочери пресс-секретаря президента России Елизавете Песковой, за год увеличила выручку в семьдесят раз, сообщает издание "Вёрстка" со ссылкой на финансовую отчетность фирмы. В 2022 году Centrum Moscow заработала 137 миллионов рублей, а за год до этого - чуть меньше двух миллионов, из-за чего компания была убыточной.

Centrum Moscow занимается "проектированием и созданием выставочных пространств и экспозиций". На сайте компании в качестве её клиентов указаны Минпромторг, Минсельхоз, правительство Москвы, Росрыболовство и другие госструктуры.

Весной 2022 года Европейский союз включил Елизавету Пескову в санкционный список. Её отец заявил тогда, что это подтверждение недружественных шагов в отношении России. Сама дочь Пескова назвала введённые против неё ограничительные меры "несправедливыми", поскольку она не имеет отношения к российскому вторжению в Украину. "Я расстроена, потому что хочу путешествовать, и я люблю разные культуры", - говорила Елизавета Пескова.

  • Во вторник британское издание The Guardian со ссылкой на свои источники сообщило, что в конце прошлого года пресс-секретарь президента России кулуарно предупредил российских чиновников о том, что война в Украине "очень, очень надолго", и что в 2023 году "всё станет намного тяжелее". Песков пока не комментировал публикацию.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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