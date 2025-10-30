Компания друга Путина купит зарубежные активы "Лукойла"

Нефтетрейдер Gunvor, контролируемый близким другом президента России Владимира Путина Геннадием Тимченко, предложил выкупить зарубежные активы "Лукойла", попавшие под западные санкции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, стороны достигли соглашения. "Лукойл" обязался не вести переговоры с другими покупателями и подтвердил продажу активов Gunvor. Речь идёт о 100% акций Lukoil International GmbH, зарегистрированной в Австрии.

22 октября США ввели санкции против "Лукойла" и "Роснефти" из-за продолжающейся российской агрессии в отношении Украины. Под ограничения попали также дочерние структуры компаний, включая сбытовые сети, добывающие и логистические подразделения.

Gunvor, основанная в 1997 году Тимченко и трейдером Турбьерном Тернквистом, специализируется на торговле нефтью и нефтепродуктами и владеет активами в России, Турции, Панаме, Бельгии и Германии. До 2014 года Тимченко официально владел 44% акций компании, но после аннексии Крыма продал долю партнёру, формально выйдя из бизнеса, но, как считают расследователи, сохранил контроль, напоминает телеканал Настоящее Время.

Именно структуры, связанные с Тимченко, после введения санкций занимаются поиском трейдеров для экспорта российской нефти, в том числе "Роснефти". По данным расследований, подконтрольные Тимченко компании обслуживают значительную часть российского теневого флота танкеров.

У Тимченко, помимо российского, есть гражданство Финляндии. Минфин США ранее утверждал, что Владимир Путин имеет долю в бизнесе Gunvor.

По оценке Forbes, Тимченко занимает шестое место среди богатейших россиян, владея долями в "Новатэке", "Стройтрансгазе", "Трансойле" и "Сибуре".



