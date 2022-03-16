Компания Eli Lilly приостановит ввоз в Россию ряда лекарств

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly объявила, что приостанавливает инвестиции и клинические испытания в России, а также ввоз некоторых своих лекарств на территорию страны из-за войны в Украине.

В пресс-релизе Eli Lilly говорится, что деятельность компании в России в настоящее время сосредоточена только на том, чтобы люди, страдающие от таких заболеваний, как рак и диабет, продолжали получать необходимые им лекарства Lilly.

Прибыль от продаж в России американская фармацевтическая компания намерена передавать организациям, которые оказывают гуманитарную помощь. В компании заявили, что "глубоко обеспокоены трагической гибелью невинных людей в Украине", и надеются на немедленное прекращение боевых действий.

В России зарегистрированы препараты Eli Lilly для терапии диабета. Среди прочего компания выпускает препараты, которые применяются при лечении псориаза, остеопороза и ревматоидного артрита.

Eli Lilly стала первым фармацевтическим гигантом, решившим ограничить поставки лекарств в Россию, пишет РБК.

Ранее немецкая Bayer и американская Pfizer первыми из крупнейших глобальных фармацевтических производителей объявили о приостановке своих инвестиций в России. Это означает, что компании временно не будут вкладывать в России в маркетинг, работу местных поставщиков, а также новые клинические исследования с участием россиян. Однако о прекращении поставок лекарств речь не шла.

Российские власти ранее заявляли, что проблем с недостатком медикаментов из-за санкций быть не должно. В то же время в последние недели аптеки столкнулись с ажиотажным спросом, а потребители жалуются на дефицит некоторых препаратов. В Росздравнадзоре связывают дефицит с выросшим в пять—десять раз "взрывным необоснованным спросом".