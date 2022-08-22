Компания "Лукойл" купила московский "Спартак"

Российская нефтяная компания "Лукойл" купила 100% акций московского футбольного клуба "Спартак" и его стадион "Открытие Банк Арена". Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

Президент "Спартака" Леонид Федун, который был основным акционером с 2004 года, сложил свои полномочия. Он также вышел из совета директоров и больше не будет принимать участия в управлении клубом.

"Лукойл" объявил о том, что собирается выступить инвестором строительства спортивного зала и гостиницы для спортсменов и болельщиков в Тушино. В тот же район Москвы планируется перевести детско-юношескую спортивную школу им. Федора Черенкова.

"Лукойл" является генеральным спонсором "Спартака" более 20 лет. "В ближайшее время "Лукойл" планирует реализовать ряд стратегических инициатив, направленных на совершенствование системы управления Клубом с целью создания более прозрачного и коллегиального механизма принятия решений, с привлечением профессионалов, имеющих успешный опыт работы в области спортивной индустрии." - говорится в сообщении компании.