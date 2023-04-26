Компания Mattel выпустила куклу Барби с синдромом Дауна

Американский производитель игрушек Mattel выпустил куклу Барби с синдромом Дауна в рамках инклюзивной коллекции кукол.

В компании заявили, что создали куклу, чтобы больше детей "смогли увидеть себя в Барби". Кукла придумана в сотрудничестве с американским Национальным обществом синдрома Дауна и медицинскими специалистами.

У новой Барби более короткое тело с длинным торсом и более мелкие черты лица. Кукла одета в платье с бабочками, жёлтыми и синими цветами – символами, ассоциирующимися с синдромом Дауна. Также у неё есть розовый кулон, представляющий собой три копии 21-й хромосомы – генетической аномалии, определяющей характеристики людей с синдромом Дауна.

Куклу выпустили в рамках коллекции "Игра с модой", которая была запущена в 2022 году. В ней уже представлены Барби с протезом ноги и Барби в инвалидном кресле, а также куклы-мужчины с худым и немускулистым телом.