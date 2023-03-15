Компания Meta начинает вторую волну сокращений

Корпорация Meta Platforms, владеющая соцсетями Facebook, Instagram и мессенджером Whatsapp, объявила, что готовится к увольнению 10 тысяч сотрудников. В ноябре прошлого года компания Meta уволила 11 тысяч сотрудников.

Как сообщает Би-би-си, глава корпорации Meta Platforms Марк Цукерберг в обращении к сотрудникам написал, что сокращения будут "тяжелыми". Руководство компании решило отказаться откажется от найма сотрудников на 5000 имеющихся вакансий.

Цукерберг считает, что 2022 год, когда выручка Meta серьезно упала, был для компании "отрезвляющим и тревожным сигналом". По его мнению, новая экономическая реальность будет сохраняться долгие годы. Ранее в Meta заявили, что в последнем квартале 2022 года прибыль компании упала на 4%, хотя за год все равно превысила 23 млрд долларов.

В среду 15 марта, первыми о сокращениях узнают рекрутинговые подразделения. В конце апреля начнутся первые сокращения в технических подразделениях, в конце мая - в бизнес-подразделениях.

Часть обращения Цукерберга посвящена возвращению технических сотрудников Meta к работе в офисе. По оценке Цукерберга, "на ранних стадиях карьеры инженеры работают эффективнее, если приходят в офис по меньшей мере три раза в неделю".