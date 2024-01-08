Компания "Модерна" объявила о росте объема продаж вакцины в 2023 году

Американская биотехнологическая компания "Модерна" объявила 8 января, в понедельник, что продажи вакцины в 2023 году составят 6,7 миллиарда долларов, что выше ожидаемого.

Акции компании "Модерна" выросли утром в понедельник на 2.3%, сообщил Reuters.

Спрос на вакцины от ковида неуклонно падал, начиная с 2021, когда препарат "Модерна" впервые поступил в продажу.

Компания-производитель вакцины заявила, что запросит у регулятора разрешение на сезонную вакцинацию в 2024 году. "Модерна" обосновывает свой запрос положительными результатами предыдущих лет и уверенностью, что иммунная защита тем сильнее, чем раньше будет проведена вакцинация.

Начальник финансовой службы министерства здравоохранения США Джейми Мок выразил уверенность, что количество заболевших будет год от года уменьшаться, благодаря своевременной вакцинации.

"Модерна" завоевала свою долю рынка в конкуренции с компанией "Пфайзер". В осенний сезон 2023 года "Модерна" располагала 48 процентами рынка, в сравнении с 37% в 2022 году.