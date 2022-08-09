Компания Purina прекращает продажу в России ряда кормов для собак и кошек 

Компания Purina прекращает производство и продажу в России ряда кормов для собак и кошек, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Речь идёт о кормах Friskies, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog. Причина произошедшего - логистические проблемы, затрудняющие поставку сырья. Отмечается при этом, что корма Purina One, Purina One Dog, Felix и Proplan по-прежнему будут продаваться в России.

Purina является частью транснациональной корпорации Nestle, которая приостановила продажу ряда товаров на территории России из-за военного вторжения РФ в Украину.

Ранее сообщалось, что из-за санкций и ухода с рынка западных компаний из российских ветеринарных магазинов и клиник почти исчезли импортные ветеринарные препараты - в частности, вакцины Nobivac, Eurican, Feligen и Purevax, которые необходимы для перевозки животных за границу.

Отечественные препараты для этих целей не подходят, так как они не сертифицированы в большинстве стран.