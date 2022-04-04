Компания-разработчик игры World of Tanks покинула Россию и Беларусь

Компания Wargaming, которая разработала популярную компьютерную игру World of Tanks, решила покинуть Россию и Беларусь. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Wargaming с 31 марта передаёт свой бизнес под местное управление фирмы Lesta Studio, которая, как утверждается, "больше не связана с компанией". Разработчики утверждают, что не получат от этого процесса дохода, а наоборот, понесут убытки. Wargaming также сообщила о закрытии своей студии в Минске.
"Мы завершим операционный переход с необходимой скоростью, оставаясь при этом в полном соответствии со всеми законами и обеспечивая постоянную безопасность и поддержку наших сотрудников. В течение переходного периода продукты останутся доступными в России и Беларуси и будут управляться новым владельцем." - говорится в сообщении компании.
World of Tanks – популярная онлайн-игра, симулятор танкового боя. Её разработчик и владелец – белорусская компания Wargaming. Она зарегистрирована на Кипре, офисы компании есть в России, Беларуси, Украине и в других странах. Как отмечает "Коммерсантъ", в России Wargaming сотрудничает с военно-патриотическими музеями по программе "Помним всё". По словам источника "Коммерсанта", Wargaming активно спонсирует патриотические мероприятия в России и Белоруссии и "обладает влиянием, далеко выходящим за рамки сферы IT".
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