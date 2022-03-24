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Компания Renault остановила работу завода в Москве

Завод Renault в Москве

Французский автомобильный концерн Renault приостановил деятельность завода в Москве. Это решение совет директоров Renault принял, "исходя из необходимости, придерживаться международных санкций, действующих в отношении России", сообщается на сайте Renault Group. Завод Renault в Москве запустился 21 марта. До этого производство было в простое с 28 февраля.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Франции и призвал французские компании, в частности Renault, уйти с российского рынка.

Завод Renault в Москве работает с 2005 года. Это - предприятие полного цикла, где производятся такие модели, как Renault Kaptur, Renault Arkana и Dacia Duster.

Об остановке деятельности дочерних предприятий в официальном заявлении речи пока не шло. Renault принадлежит 68 процентов акций АО "АвтоВАЗ". В компании заявили, что несут ответственность перед 45 тысячами сотрудниками на территории России.

После начала войны в Украине большинство западных автоконцернов остановили поставки автомобилей в Россию и прекратили производство на её территории.

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